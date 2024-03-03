https://ria.ru/20240303/kino-1930812119.html
В Госдуме поддержали запрет рекламы с интимом перед детскими показами
В Госдуме поддержали запрет рекламы с интимом перед детскими показами - РИА Новости, 03.03.2024
В Госдуме поддержали запрет рекламы с интимом перед детскими показами
В кинотеатрах никакого интима и эротики в детском кино или перед ними в рекламе других фильмов быть не должно, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по семье РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T11:06
2024-03-03T11:06
2024-03-03T11:06
виталий милонов
госдума рф
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общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В кинотеатрах никакого интима и эротики в детском кино или перед ними в рекламе других фильмов быть не должно, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по семье Виталий Милонов. Ранее, как сообщило издание "Говорит Москва", депутаты Госдумы готовят обращение в прокуратуру с требованием запретить рекламу фильмов с постельными сценами во время детских сеансов. "С трудом могу представить постельную сцену во время детского сеанса. Разве что доктор Айболит может подойти к постели больного зайчонка и дать микстуру. Ну, конечно, я считаю, что никакого интима и эротики в детских фильмах или перед ними в кинотеатрах быть не должно", - сказал Милонов. При этом депутат отметил, что думает, что их там и сейчас нет.
https://ria.ru/20240130/kinoteatry-1924421665.html
https://ria.ru/20231218/kino-1916565421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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виталий милонов, госдума рф, кино, общество
Виталий Милонов, Госдума РФ, кино, Общество
В Госдуме поддержали запрет рекламы с интимом перед детскими показами
В Госдуме поддержали запрет рекламы с интимными сценами перед детскими показами
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В кинотеатрах никакого интима и эротики в детском кино или перед ними в рекламе других фильмов быть не должно, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по семье Виталий Милонов.
Ранее, как сообщило издание "Говорит Москва", депутаты Госдумы готовят обращение в прокуратуру с требованием запретить рекламу фильмов с постельными сценами во время детских сеансов.
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"С трудом могу представить постельную сцену во время детского сеанса. Разве что доктор Айболит может подойти к постели больного зайчонка и дать микстуру. Ну, конечно, я считаю, что никакого интима и эротики в детских фильмах или перед ними в кинотеатрах быть не должно", - сказал Милонов.
При этом депутат отметил, что думает, что их там и сейчас нет.
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