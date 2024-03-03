https://ria.ru/20240303/kino-1930812119.html

В Госдуме поддержали запрет рекламы с интимом перед детскими показами

В Госдуме поддержали запрет рекламы с интимом перед детскими показами - РИА Новости, 03.03.2024

В Госдуме поддержали запрет рекламы с интимом перед детскими показами

В кинотеатрах никакого интима и эротики в детском кино или перед ними в рекламе других фильмов быть не должно, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по семье РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T11:06

2024-03-03T11:06

2024-03-03T11:06

виталий милонов

госдума рф

кино

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В кинотеатрах никакого интима и эротики в детском кино или перед ними в рекламе других фильмов быть не должно, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по семье Виталий Милонов. Ранее, как сообщило издание "Говорит Москва", депутаты Госдумы готовят обращение в прокуратуру с требованием запретить рекламу фильмов с постельными сценами во время детских сеансов. "С трудом могу представить постельную сцену во время детского сеанса. Разве что доктор Айболит может подойти к постели больного зайчонка и дать микстуру. Ну, конечно, я считаю, что никакого интима и эротики в детских фильмах или перед ними в кинотеатрах быть не должно", - сказал Милонов. При этом депутат отметил, что думает, что их там и сейчас нет.

https://ria.ru/20240130/kinoteatry-1924421665.html

https://ria.ru/20231218/kino-1916565421.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

виталий милонов, госдума рф, кино, общество