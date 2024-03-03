https://ria.ru/20240303/khamas-1930815098.html

Представитель ХАМАС заявил о возможном перемирии с Израилем, пишут СМИ

Представитель ХАМАС заявил о возможном перемирии с Израилем, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2024

Представитель ХАМАС заявил о возможном перемирии с Израилем, пишут СМИ

Анонимный представитель палестинского движения ХАМАС заявил, что если Израиль согласился на требования движения, то возможное перемирие может наступить в... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T11:38

2024-03-03T11:38

2024-03-03T11:38

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Анонимный представитель палестинского движения ХАМАС заявил, что если Израиль согласился на требования движения, то возможное перемирие может наступить в течение следующих 24-48 часов, передает агентство Франс Пресс. "Если Израиль согласится на требования ХАМАС, которые включают возвращение перемещенных палестинцев в северную часть Газы и увеличение гуманитарной помощи, это проложит путь к соглашению о перемирии в течение следующих 24-48 часов", - приводит агентство слова чиновника. Делегации Израиля и правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС прибудут в воскресенье в египетскую столицу Каир для начала нового раунда переговоров по Газе, сообщил ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники. Ранее президент США Джо Байден в третий раз за неделю попытался обозначить сроки достижения соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа, заявив о надежде выйти на сделку к Рамадану. Портал Axios со ссылкой на израильских официальных лиц сообщал, что Израиль не будет продолжать переговоры по освобождению заложников и прекращению огня, пока движение ХАМАС не предоставит полный список оставшихся в живых заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газапревысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240303/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240301/izrail-1930380640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, джо байден, владимир путин, россия, израиль, в мире, каир (город)