https://ria.ru/20240303/izbienie-1930844585.html
В Перми проверяют информацию об избиении несовершеннолетнего
В Перми проверяют информацию об избиении несовершеннолетнего - РИА Новости, 03.03.2024
В Перми проверяют информацию об избиении несовершеннолетнего
Следователи начали проверку после появления данных об избиении подростками мальчика в пермском поселке Новые Ляды, сообщает региональный СКР. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:41
2024-03-03T15:41
2024-03-03T15:41
происшествия
пермь
свердловский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 3 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку после появления данных об избиении подростками мальчика в пермском поселке Новые Ляды, сообщает региональный СКР. По данным ведомства, в Интернете была опубликована информация об избиении группой несовершеннолетних 13-летнего мальчика в пермском поселке Новые Ляды в Свердловском районе города. Инцидент произошел 1 марта. "В Свердловском районе города Перми проводится проверка по факту нанесения побоев несовершеннолетнему", - говорится в сообщении. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что избили мальчика трое подростков, в результате у пострадавшего сотрясение и ушибы. Уточнялось, что напасть на него юноши, вероятно, решили из-за того, что он якобы кидал петарды им под ноги.
https://ria.ru/20240228/politsiya-1930066112.html
пермь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, свердловский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Свердловский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми проверяют информацию об избиении несовершеннолетнего
Следователи начали проверку информации об избиении подростками мальчика в Перми
ПЕРМЬ, 3 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку после появления данных об избиении подростками мальчика в пермском поселке Новые Ляды, сообщает региональный СКР.
По данным ведомства, в Интернете была опубликована информация об избиении группой несовершеннолетних 13-летнего мальчика в пермском поселке Новые Ляды в Свердловском районе
города. Инцидент произошел 1 марта.
«
"В Свердловском районе города Перми проводится проверка по факту нанесения побоев несовершеннолетнему", - говорится в сообщении.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что избили мальчика трое подростков, в результате у пострадавшего сотрясение и ушибы. Уточнялось, что напасть на него юноши, вероятно, решили из-за того, что он якобы кидал петарды им под ноги.
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