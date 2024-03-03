https://ria.ru/20240303/izbienie-1930844585.html

В Перми проверяют информацию об избиении несовершеннолетнего

В Перми проверяют информацию об избиении несовершеннолетнего - РИА Новости, 03.03.2024

В Перми проверяют информацию об избиении несовершеннолетнего

Следователи начали проверку после появления данных об избиении подростками мальчика в пермском поселке Новые Ляды, сообщает региональный СКР. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T15:41

2024-03-03T15:41

2024-03-03T15:41

происшествия

пермь

свердловский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 3 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку после появления данных об избиении подростками мальчика в пермском поселке Новые Ляды, сообщает региональный СКР. По данным ведомства, в Интернете была опубликована информация об избиении группой несовершеннолетних 13-летнего мальчика в пермском поселке Новые Ляды в Свердловском районе города. Инцидент произошел 1 марта. "В Свердловском районе города Перми проводится проверка по факту нанесения побоев несовершеннолетнему", - говорится в сообщении. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что избили мальчика трое подростков, в результате у пострадавшего сотрясение и ушибы. Уточнялось, что напасть на него юноши, вероятно, решили из-за того, что он якобы кидал петарды им под ноги.

https://ria.ru/20240228/politsiya-1930066112.html

пермь

свердловский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пермь, свердловский район, следственный комитет россии (ск рф)