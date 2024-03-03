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Иран запрашивал у Судана разрешение на размещение базы, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2024
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11:56 03.03.2024 (обновлено: 11:57 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/iran-1930816332.html
Иран запрашивал у Судана разрешение на размещение базы, пишут СМИ
Иран запрашивал у Судана разрешение на размещение базы, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2024
Иран запрашивал у Судана разрешение на размещение базы, пишут СМИ
Иран запрашивал у Судана разрешение на строительство постоянной военно-морской базы на побережье Красного моря в обмен на предоставление военной техники, однако РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T11:56
2024-03-03T11:57
в мире
судан
иран
красное море
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Иран запрашивал у Судана разрешение на строительство постоянной военно-морской базы на побережье Красного моря в обмен на предоставление военной техники, однако так и не получил согласия, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя суданской разведки. "Иран предоставил суданским вооруженным силам взрывные дроны... и предложил предоставить военный корабль с вертолетом, если Судан даст разрешение на строительство базы", - пишет издание по итогам интервью с советником по разведке военного лидера Судана Ахмадом Хасаном Мохаммедом. По его словам, Иран хотел использовать военно-морскую базу на побережье Красного моря для сбора разведывательной информации и размещения там военных кораблей. Однако Хартум отклонил предложение Ирана, чтобы избежать разрыва связей с США и Израилем. Издание отмечает, что база на Красном море позволила бы Тегерану контролировать оживленное морское движение по Суэцкому каналу и в направлении Израиля. С 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях.
https://ria.ru/20240218/iran-1928045628.html
https://ria.ru/20240213/sudan-1926980011.html
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в мире, судан, иран, красное море
В мире, Судан, Иран, Красное море
Иран запрашивал у Судана разрешение на размещение базы, пишут СМИ

WSJ: Иран безуспешно запрашивал у Судана разрешение на размещение военной базы

CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, SudanСтолица Судана Хартум
Столица Судана Хартум - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
Столица Судана Хартум. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Иран запрашивал у Судана разрешение на строительство постоянной военно-морской базы на побережье Красного моря в обмен на предоставление военной техники, однако так и не получил согласия, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя суданской разведки.
"Иран предоставил суданским вооруженным силам взрывные дроны... и предложил предоставить военный корабль с вертолетом, если Судан даст разрешение на строительство базы", - пишет издание по итогам интервью с советником по разведке военного лидера Судана Ахмадом Хасаном Мохаммедом.
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По его словам, Иран хотел использовать военно-морскую базу на побережье Красного моря для сбора разведывательной информации и размещения там военных кораблей. Однако Хартум отклонил предложение Ирана, чтобы избежать разрыва связей с США и Израилем.
Издание отмечает, что база на Красном море позволила бы Тегерану контролировать оживленное морское движение по Суэцкому каналу и в направлении Израиля.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях.
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