https://ria.ru/20240303/iran-1930816332.html

Иран запрашивал у Судана разрешение на размещение базы, пишут СМИ

Иран запрашивал у Судана разрешение на размещение базы, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2024

Иран запрашивал у Судана разрешение на размещение базы, пишут СМИ

Иран запрашивал у Судана разрешение на строительство постоянной военно-морской базы на побережье Красного моря в обмен на предоставление военной техники, однако РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T11:56

2024-03-03T11:56

2024-03-03T11:57

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судан

иран

красное море

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Иран запрашивал у Судана разрешение на строительство постоянной военно-морской базы на побережье Красного моря в обмен на предоставление военной техники, однако так и не получил согласия, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя суданской разведки. "Иран предоставил суданским вооруженным силам взрывные дроны... и предложил предоставить военный корабль с вертолетом, если Судан даст разрешение на строительство базы", - пишет издание по итогам интервью с советником по разведке военного лидера Судана Ахмадом Хасаном Мохаммедом. По его словам, Иран хотел использовать военно-морскую базу на побережье Красного моря для сбора разведывательной информации и размещения там военных кораблей. Однако Хартум отклонил предложение Ирана, чтобы избежать разрыва связей с США и Израилем. Издание отмечает, что база на Красном море позволила бы Тегерану контролировать оживленное морское движение по Суэцкому каналу и в направлении Израиля. С 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях.

https://ria.ru/20240218/iran-1928045628.html

https://ria.ru/20240213/sudan-1926980011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, судан, иран, красное море