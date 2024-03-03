https://ria.ru/20240303/gotovnost-1930834138.html
Кнайсль заявила, что ее впечатлила готовность россиян преодолевать проблемы
Кнайсль заявила, что ее впечатлила готовность россиян преодолевать проблемы - РИА Новости, 03.03.2024
Кнайсль заявила, что ее впечатлила готовность россиян преодолевать проблемы
Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала, что в России ее впечатлила готовность людей преодолевать проблемы, независимо от их сложности. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T14:22
2024-03-03T14:22
2024-03-03T14:22
россия
карин кнайсль
владимир путин
санкт-петербургский государственный университет
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895753412_0:0:2888:1626_1920x0_80_0_0_644983b6940a2a74b8d1a6503b3a8d09.jpg
СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала, что в России ее впечатлила готовность людей преодолевать проблемы, независимо от их сложности. "С тех пор как я прибыла в Россию в сентябре, я не слышала в России мысли "это проблема". Я знаю её в немецком, это обычный немецкий ответ... Это меня очень впечатлило, будь то на низком уровне или на более высоком уровне", - сказала Кнайсль на мероприятии общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Она добавила, что эту черту россиян недооценили. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/plan-1930767017.html
https://ria.ru/20240303/kirienko-1930832160.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895753412_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_e953b67ab05901b1e7103fb602a95a4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, карин кнайсль, владимир путин, санкт-петербургский государственный университет, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Карин Кнайсль, Владимир Путин, Санкт-Петербургский государственный университет, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Кнайсль заявила, что ее впечатлила готовность россиян преодолевать проблемы
Кнайсль: впечатляет готовность россиян преодолевать проблемы