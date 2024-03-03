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Кнайсль заявила, что ее впечатлила готовность россиян преодолевать проблемы - РИА Новости, 03.03.2024
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14:22 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/gotovnost-1930834138.html
Кнайсль заявила, что ее впечатлила готовность россиян преодолевать проблемы
Кнайсль заявила, что ее впечатлила готовность россиян преодолевать проблемы - РИА Новости, 03.03.2024
Кнайсль заявила, что ее впечатлила готовность россиян преодолевать проблемы
Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала, что в России ее впечатлила готовность людей преодолевать проблемы, независимо от их сложности. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T14:22
2024-03-03T14:22
россия
карин кнайсль
владимир путин
санкт-петербургский государственный университет
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала, что в России ее впечатлила готовность людей преодолевать проблемы, независимо от их сложности. "С тех пор как я прибыла в Россию в сентябре, я не слышала в России мысли "это проблема". Я знаю её в немецком, это обычный немецкий ответ... Это меня очень впечатлило, будь то на низком уровне или на более высоком уровне", - сказала Кнайсль на мероприятии общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Она добавила, что эту черту россиян недооценили. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/plan-1930767017.html
https://ria.ru/20240303/kirienko-1930832160.html
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россия, карин кнайсль, владимир путин, санкт-петербургский государственный университет, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Карин Кнайсль, Владимир Путин, Санкт-Петербургский государственный университет, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Кнайсль заявила, что ее впечатлила готовность россиян преодолевать проблемы

Кнайсль: впечатляет готовность россиян преодолевать проблемы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Карин Кнайсль . Архивное фото
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала, что в России ее впечатлила готовность людей преодолевать проблемы, независимо от их сложности.
«
"С тех пор как я прибыла в Россию в сентябре, я не слышала в России мысли "это проблема". Я знаю её в немецком, это обычный немецкий ответ... Это меня очень впечатлило, будь то на низком уровне или на более высоком уровне", - сказала Кнайсль на мероприятии общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
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Она добавила, что эту черту россиян недооценили.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Кириенко назвал "Сириус" местом, где реализуются возможности России
14:07
 
РоссияКарин КнайсльВладимир ПутинСанкт-Петербургский государственный университетФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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