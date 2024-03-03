https://ria.ru/20240303/gotovnost-1930834138.html

Кнайсль заявила, что ее впечатлила готовность россиян преодолевать проблемы

Кнайсль заявила, что ее впечатлила готовность россиян преодолевать проблемы - РИА Новости, 03.03.2024

Кнайсль заявила, что ее впечатлила готовность россиян преодолевать проблемы

Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала, что в России ее впечатлила готовность людей преодолевать проблемы, независимо от их сложности. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T14:22

2024-03-03T14:22

2024-03-03T14:22

россия

карин кнайсль

владимир путин

санкт-петербургский государственный университет

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала, что в России ее впечатлила готовность людей преодолевать проблемы, независимо от их сложности. "С тех пор как я прибыла в Россию в сентябре, я не слышала в России мысли "это проблема". Я знаю её в немецком, это обычный немецкий ответ... Это меня очень впечатлило, будь то на низком уровне или на более высоком уровне", - сказала Кнайсль на мероприятии общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Она добавила, что эту черту россиян недооценили. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/plan-1930767017.html

https://ria.ru/20240303/kirienko-1930832160.html

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россия, карин кнайсль, владимир путин, санкт-петербургский государственный университет, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024