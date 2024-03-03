Досрочное голосование в Херсонской области прошло без нарушений
Наблюдатель: на досрочном голосовании в Херсонской области нарушений не было
© Избирательная комиссия Херсонской области/TelegramПервый день досрочного голосования на выборах президента России 2024 года в Херсонской области
Первый день досрочного голосования на выборах президента России 2024 года в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 мар - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России в Херсонской области прошло без нарушений, сообщил журналистам член штаба общественного наблюдения за выборами в регионе Игорь Качур.
"В пунктах досрочного голосования у нас самая главная тенденция - это то, что отсутствуют какие-либо нарушения или отклонения от существующих протоколов деятельности избирательной", - сообщил журналистам Качур.
По информации штаба, наблюдатели на протяжении всего периода досрочного голосования осуществляли самый пристальный контроль за проведением выборов.
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"И получал обратную связь от наших наблюдателей с каждого избирательного участка на территории области - везде, где проводились досрочные выборы... По личным же наблюдениям наших наблюдателей могу сказать, что отмечается подъем душевный, что люди голосуют на положительных эмоциях, охотно", - подчеркнул Качур.
Он добавил, что многие избиратели приходили на голосования семьями или трудовыми коллективами.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Досрочное голосование в Херсонской области завершено. Основной этап выборов президента Российской Федерации пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.