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Досрочное голосование в Херсонской области прошло без нарушений - РИА Новости, 03.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
20:31 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/golosovanie-1930883235.html
Досрочное голосование в Херсонской области прошло без нарушений
Досрочное голосование в Херсонской области прошло без нарушений - РИА Новости, 03.03.2024
Досрочное голосование в Херсонской области прошло без нарушений
Досрочное голосование на выборах президента России в Херсонской области прошло без нарушений, сообщил журналистам член штаба общественного наблюдения за... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T20:31
2024-03-03T20:31
выборы президента россии — 2024
херсонская область
днепр (город)
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
россия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 мар - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России в Херсонской области прошло без нарушений, сообщил журналистам член штаба общественного наблюдения за выборами в регионе Игорь Качур. "В пунктах досрочного голосования у нас самая главная тенденция - это то, что отсутствуют какие-либо нарушения или отклонения от существующих протоколов деятельности избирательной", - сообщил журналистам Качур. По информации штаба, наблюдатели на протяжении всего периода досрочного голосования осуществляли самый пристальный контроль за проведением выборов. "И получал обратную связь от наших наблюдателей с каждого избирательного участка на территории области - везде, где проводились досрочные выборы... По личным же наблюдениям наших наблюдателей могу сказать, что отмечается подъем душевный, что люди голосуют на положительных эмоциях, охотно", - подчеркнул Качур. Он добавил, что многие избиратели приходили на голосования семьями или трудовыми коллективами. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Досрочное голосование в Херсонской области завершено. Основной этап выборов президента Российской Федерации пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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херсонская область , днепр (город), николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, россия
Выборы президента России — 2024, Херсонская область , Днепр (город), Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Россия
Досрочное голосование в Херсонской области прошло без нарушений

Наблюдатель: на досрочном голосовании в Херсонской области нарушений не было

© Избирательная комиссия Херсонской области/TelegramПервый день досрочного голосования на выборах президента России 2024 года в Херсонской области
Первый день досрочного голосования на выборах президента России 2024 года в Херсонской области
© Избирательная комиссия Херсонской области/Telegram
Первый день досрочного голосования на выборах президента России 2024 года в Херсонской области
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 мар - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России в Херсонской области прошло без нарушений, сообщил журналистам член штаба общественного наблюдения за выборами в регионе Игорь Качур.
"В пунктах досрочного голосования у нас самая главная тенденция - это то, что отсутствуют какие-либо нарушения или отклонения от существующих протоколов деятельности избирательной", - сообщил журналистам Качур.
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По информации штаба, наблюдатели на протяжении всего периода досрочного голосования осуществляли самый пристальный контроль за проведением выборов.
«
"И получал обратную связь от наших наблюдателей с каждого избирательного участка на территории области - везде, где проводились досрочные выборы... По личным же наблюдениям наших наблюдателей могу сказать, что отмечается подъем душевный, что люди голосуют на положительных эмоциях, охотно", - подчеркнул Качур.
Он добавил, что многие избиратели приходили на голосования семьями или трудовыми коллективами.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Досрочное голосование в Херсонской области завершено. Основной этап выборов президента Российской Федерации пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Херсонская областьДнепр (город)Николай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковРоссия
 
 
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