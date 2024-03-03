https://ria.ru/20240303/golosovanie-1930883235.html

Досрочное голосование в Херсонской области прошло без нарушений

Досрочное голосование в Херсонской области прошло без нарушений - РИА Новости, 03.03.2024

Досрочное голосование в Херсонской области прошло без нарушений

Досрочное голосование на выборах президента России в Херсонской области прошло без нарушений, сообщил журналистам член штаба общественного наблюдения за... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T20:31

2024-03-03T20:31

2024-03-03T20:31

выборы президента россии — 2024

херсонская область

днепр (город)

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

россия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 мар - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России в Херсонской области прошло без нарушений, сообщил журналистам член штаба общественного наблюдения за выборами в регионе Игорь Качур. "В пунктах досрочного голосования у нас самая главная тенденция - это то, что отсутствуют какие-либо нарушения или отклонения от существующих протоколов деятельности избирательной", - сообщил журналистам Качур. По информации штаба, наблюдатели на протяжении всего периода досрочного голосования осуществляли самый пристальный контроль за проведением выборов. "И получал обратную связь от наших наблюдателей с каждого избирательного участка на территории области - везде, где проводились досрочные выборы... По личным же наблюдениям наших наблюдателей могу сказать, что отмечается подъем душевный, что люди голосуют на положительных эмоциях, охотно", - подчеркнул Качур. Он добавил, что многие избиратели приходили на голосования семьями или трудовыми коллективами. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Досрочное голосование в Херсонской области завершено. Основной этап выборов президента Российской Федерации пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240221/vybory-1924317915.html

херсонская область

днепр (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , днепр (город), николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, россия