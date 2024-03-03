https://ria.ru/20240303/golosovanie-1930855884.html

В Херсонской области завершилось досрочное голосование

В Херсонской области завершилось досрочное голосование - РИА Новости, 03.03.2024

В Херсонской области завершилось досрочное голосование

В Херсонской области успешно завершились оба этапа досрочного голосования на президентских выборах 2024 года, сообщила журналистам председатель избирательной... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T17:06

2024-03-03T17:06

2024-03-03T17:29

выборы президента россии — 2024

херсонская область

александр малькевич

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ГЕНИЧЕСК, 3 мар - РИА Новости. В Херсонской области успешно завершились оба этапа досрочного голосования на президентских выборах 2024 года, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. "Сегодня, 3 марта, в Херсонской области завершилось досрочное голосование для избирателей, которые проживают в населенных пунктах на линии боевого соприкосновения, а также в населенных пунктах, транспортное сообщение с которыми затруднено либо отсутствует полностью", - сообщила Захарова. Досрочное голосование проходило на 172 избирательных участках Херсонской области. "Несмотря на все провокации со стороны Украины, досрочное голосование прошло в штатном режиме, без нарушений и жалоб от наших избирателей", - подчеркнула глава областного избиркома. Досрочное голосование проходило в два этапа: с 27 по 29 февраля 2024 года, и с 1 по 3 марта 2024 года. На первом этапе проголосовать смогли жители Херсонской области из Алешкинского, Верхнерогачикского, Генического, Горностаевского, Каланчакского, Новотроицкого округов и Новой Каховки. На втором этапе голосовали жители Каховского, Великолепетихского, Ивановского, Нижнесерогозского, Чаплынского, Скадовского, Голопристанского муниципальнвх округов. "Мы еще раз убеждаемся в том насколько удобно досрочное голосование. Потому что оно востребовано людьми. Это важно. Тем более, когда не всегда бывает спокойная обстановка. Это позволяет людям распределить свое время. Свои жизненные планы. Работают наблюдатели. Все четко, все максимально прозрачно. И я много раз говорил, что по многим аспектам Херсонская область может поделиться опытом организации выборов с множеством других регионов нашей страны", - отметил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. Основной этап выборов президента Российской Федерации пройдет в Херсонской области с 15 по 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20240302/vybory-1930682482.html

https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1930036642.html

херсонская область

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава избиркома Херсонской области о завершении досрочного голосования на выборах президента В Херсонской области успешно завершилось досрочное голосование на выборах президента России, все прошло в штатном режиме, несмотря на провокации со стороны Украины, заявила глава регионального избиркома Марина Захарова 2024-03-03T17:06 true PT3M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , александр малькевич