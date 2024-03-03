В Херсонской области завершилось досрочное голосование
В Херсонской области завершилось досрочное голосование на выборах президента РФ
ГЕНИЧЕСК, 3 мар - РИА Новости. В Херсонской области успешно завершились оба этапа досрочного голосования на президентских выборах 2024 года, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
"Сегодня, 3 марта, в Херсонской области завершилось досрочное голосование для избирателей, которые проживают в населенных пунктах на линии боевого соприкосновения, а также в населенных пунктах, транспортное сообщение с которыми затруднено либо отсутствует полностью", - сообщила Захарова.
Досрочное голосование проходило на 172 избирательных участках Херсонской области.
"Несмотря на все провокации со стороны Украины, досрочное голосование прошло в штатном режиме, без нарушений и жалоб от наших избирателей", - подчеркнула глава областного избиркома.
Досрочное голосование проходило в два этапа: с 27 по 29 февраля 2024 года, и с 1 по 3 марта 2024 года. На первом этапе проголосовать смогли жители Херсонской области из Алешкинского, Верхнерогачикского, Генического, Горностаевского, Каланчакского, Новотроицкого округов и Новой Каховки. На втором этапе голосовали жители Каховского, Великолепетихского, Ивановского, Нижнесерогозского, Чаплынского, Скадовского, Голопристанского муниципальнвх округов.
"Мы еще раз убеждаемся в том насколько удобно досрочное голосование. Потому что оно востребовано людьми. Это важно. Тем более, когда не всегда бывает спокойная обстановка. Это позволяет людям распределить свое время. Свои жизненные планы. Работают наблюдатели. Все четко, все максимально прозрачно. И я много раз говорил, что по многим аспектам Херсонская область может поделиться опытом организации выборов с множеством других регионов нашей страны", - отметил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.
Основной этап выборов президента Российской Федерации пройдет в Херсонской области с 15 по 17 марта 2024 года.