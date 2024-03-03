https://ria.ru/20240303/gaiti-1930801857.html

Бандиты напали на тюрьму столицы Гаити и освободили часть заключенных

Бандиты напали на тюрьму столицы Гаити и освободили часть заключенных - РИА Новости, 03.03.2024

Бандиты напали на тюрьму столицы Гаити и освободили часть заключенных

Вооруженные люди напали на национальную тюрьму в столице Гаити Порт-о-Пренсе, где происходят беспорядки, и выпустили на свободу неизвестное число заключенных,... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T09:23

2024-03-03T09:23

2024-03-03T09:23

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гаити

жовенель моиз

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вооруженные люди напали на национальную тюрьму в столице Гаити Порт-о-Пренсе, где происходят беспорядки, и выпустили на свободу неизвестное число заключенных, сообщает радиостанция Métronome со ссылкой на сотрудников пенитенциарной службы (APENA). "Тяжеловооруженные бандиты напали на национальную тюрьму в субботу вечером (по местному времени - ред.) По словам сотрудников APENA, которые присутствовали на месте, но впоследствии были вынуждены отступить в связи с нападением бандитов, несколько заключенных находятся в бегах, в том числе известные бандиты", - сообщает радиостанция. Как отмечает радио, эти данные пока сложно подтвердить на фоне общей запутанной ситуации в Порт-о-Пренсе, где в разных местах раздаются выстрелы. Издание Gazette Haiti также сообщает, что банды напали на национальную тюрьму и освободили "значительное" число заключенных. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

https://ria.ru/20240301/gaiti-1930383299.html

https://ria.ru/20230816/gaiti-1890398780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гаити, жовенель моиз