Рейтинг@Mail.ru
Бандиты напали на тюрьму столицы Гаити и освободили часть заключенных - РИА Новости, 03.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/gaiti-1930801857.html
Бандиты напали на тюрьму столицы Гаити и освободили часть заключенных
Бандиты напали на тюрьму столицы Гаити и освободили часть заключенных - РИА Новости, 03.03.2024
Бандиты напали на тюрьму столицы Гаити и освободили часть заключенных
Вооруженные люди напали на национальную тюрьму в столице Гаити Порт-о-Пренсе, где происходят беспорядки, и выпустили на свободу неизвестное число заключенных,... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T09:23
2024-03-03T09:23
в мире
гаити
жовенель моиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930400178_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a8da91dea9ef0e2601c4512584555fb4.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вооруженные люди напали на национальную тюрьму в столице Гаити Порт-о-Пренсе, где происходят беспорядки, и выпустили на свободу неизвестное число заключенных, сообщает радиостанция Métronome со ссылкой на сотрудников пенитенциарной службы (APENA). "Тяжеловооруженные бандиты напали на национальную тюрьму в субботу вечером (по местному времени - ред.) По словам сотрудников APENA, которые присутствовали на месте, но впоследствии были вынуждены отступить в связи с нападением бандитов, несколько заключенных находятся в бегах, в том числе известные бандиты", - сообщает радиостанция. Как отмечает радио, эти данные пока сложно подтвердить на фоне общей запутанной ситуации в Порт-о-Пренсе, где в разных местах раздаются выстрелы. Издание Gazette Haiti также сообщает, что банды напали на национальную тюрьму и освободили "значительное" число заключенных. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
https://ria.ru/20240301/gaiti-1930383299.html
https://ria.ru/20230816/gaiti-1890398780.html
гаити
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930400178_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b849b9ca78edb477fbba57018ff194c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гаити, жовенель моиз
В мире, Гаити, Жовенель Моиз
Бандиты напали на тюрьму столицы Гаити и освободили часть заключенных

Вооруженные люди напали на тюрьму в Порт-о-Пренсе, где происходят беспорядки

© AP Photo / Odelyn JosephПолиция укрывается во время операции по борьбе с бандами в городе Порт-о-Пренса в Гаити
Полиция укрывается во время операции по борьбе с бандами в городе Порт-о-Пренса в Гаити - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Odelyn Joseph
Полиция укрывается во время операции по борьбе с бандами в городе Порт-о-Пренса в Гаити. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вооруженные люди напали на национальную тюрьму в столице Гаити Порт-о-Пренсе, где происходят беспорядки, и выпустили на свободу неизвестное число заключенных, сообщает радиостанция Métronome со ссылкой на сотрудников пенитенциарной службы (APENA).
"Тяжеловооруженные бандиты напали на национальную тюрьму в субботу вечером (по местному времени - ред.) По словам сотрудников APENA, которые присутствовали на месте, но впоследствии были вынуждены отступить в связи с нападением бандитов, несколько заключенных находятся в бегах, в том числе известные бандиты", - сообщает радиостанция.
Беспорядки в Порт-о-Пренс - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
СМИ: главарь бандитских группировок на Гаити начал "освободительную" войну
1 марта, 03:56
Как отмечает радио, эти данные пока сложно подтвердить на фоне общей запутанной ситуации в Порт-о-Пренсе, где в разных местах раздаются выстрелы.
Издание Gazette Haiti также сообщает, что банды напали на национальную тюрьму и освободили "значительное" число заключенных.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
Гаити - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Генсек ООН призвал направить в Гаити спецназ
16 августа 2023, 14:11
 
В миреГаитиЖовенель Моиз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала