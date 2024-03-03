https://ria.ru/20240303/fotovystavka-1930848607.html

На Всемирном фестивале молодежи открылась фотовыставка "Физики и лирики"

На Всемирном фестивале молодежи открылась фотовыставка "Физики и лирики" - РИА Новости, 03.03.2024

На Всемирном фестивале молодежи открылась фотовыставка "Физики и лирики"

Фотовыставка "Физики и лирики" открылась на Всемирном фестивале молодежи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T16:09

2024-03-03T16:09

2024-03-03T16:25

россия

андрей фурсенко

сергей новиков

юрий башмет

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Фотовыставка "Физики и лирики" открылась на Всемирном фестивале молодежи, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии открытия приняли участие помощник президента РФ Андрей Фурсенко, замминистра науки и высшего образования России Денис Секиринский, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. "То, что вокруг куча народа, которые хотят эту выставку посмотреть уже говорит о том, что развивается наука хорошо... У нас интерес к науке в России больше, чем когда бы то ни было в нашей стране", - сказал Фурсенко. В свою очередь, замглавы Минобрнауки России Денис Секиринский добавил, что объединение науки и искусства имеет исторические корни. На выставке представлены портреты лауреатов различных премий в области культуры, науки. Так например, среди портретов есть фотография дирижёра Юрия Башмета, артиста балета Артема Овчаренко, химика Дины Дейнеко, микробиолога и вирусолога Сергея Павлушина. Ранее ярмарка "Арт.Молодость" открылась в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/knaysl-1930836203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, андрей фурсенко, сергей новиков, юрий башмет, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024