https://ria.ru/20240303/festival-1930854372.html

Всемирный фестиваль молодежи повлияет на мировую повестку, заявил депутат

Всемирный фестиваль молодежи повлияет на мировую повестку, заявил депутат - РИА Новости, 03.03.2024

Всемирный фестиваль молодежи повлияет на мировую повестку, заявил депутат

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов считает, что Всемирный фестиваль молодежи может повлиять на мировую повестку. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T16:56

2024-03-03T16:56

2024-03-03T16:56

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

борис чернышов (депутат)

лдпр

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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов считает, что Всемирный фестиваль молодежи может повлиять на мировую повестку. "Ребята, приехав отсюда в свои страны, расскажут, какая Россия. Невозможно влюбиться в Россию, глядя только на глобус, какая она большая... Нужно почувствовать общение со своими сверстниками, как взрослые общаются... Приехав сюда, влюбиться и навсегда остаться с Россией - это ключевой вклад фестиваля", - сказал он РИА Новости на полях Всемирного фестиваля молодежи в ответ на вопрос, как Фестиваль может повлиять на мировую повестку или обстановку. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/knaysl-1930846551.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), борис чернышов (депутат), лдпр