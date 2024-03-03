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Французский профсоюз фермеров пообещал продолжить акции - РИА Новости, 03.03.2024
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16:17 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/fermery-1930849513.html
Французский профсоюз фермеров пообещал продолжить акции
Французский профсоюз фермеров пообещал продолжить акции - РИА Новости, 03.03.2024
Французский профсоюз фермеров пообещал продолжить акции
Председатель ведущего профсоюза фермеров Франции FNSEA Арно Руссо обещает продолжить "акции на местах", несмотря на ряд заявлений, сделанных французскими... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T16:17
2024-03-03T16:17
в мире
франция
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ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости. Председатель ведущего профсоюза фермеров Франции FNSEA Арно Руссо обещает продолжить "акции на местах", несмотря на ряд заявлений, сделанных французскими властями с целью успокоить фермеров. "Угольки еще тлеют... Мы продолжим проводить акции на местах в ближайшие две недели... Многое было вынесено на обсуждение, много заявлений было сделано. Сейчас наша задача - конкретизировать это, чтобы это можно было видеть на фермах", - заявил Руссо в эфире телеканала BFMTV. Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил, что к лету будет представлен новый законопроект о гарантиях справедливого ценообразования на французскую сельхозпродукцию. До этого власти Франции также пообещали усилить контроль за соблюдением закона Egalim, который обязывает дистрибьюторов предлагать справедливую цену на фермерскую продукцию. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240303/frantsiya-1930511372.html
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в мире, франция, габриэль атталь
В мире, Франция, Габриэль Атталь
Французский профсоюз фермеров пообещал продолжить акции

Глава французского профсоюза фермеров пообещал продолжить акции протеста

© AP Photo / Matthieu MirvilleФранцузские фермеры на тракторах блокируют шоссе к северу от Парижа
Французские фермеры на тракторах блокируют шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Matthieu Mirville
Французские фермеры на тракторах блокируют шоссе к северу от Парижа. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости. Председатель ведущего профсоюза фермеров Франции FNSEA Арно Руссо обещает продолжить "акции на местах", несмотря на ряд заявлений, сделанных французскими властями с целью успокоить фермеров.
"Угольки еще тлеют... Мы продолжим проводить акции на местах в ближайшие две недели... Многое было вынесено на обсуждение, много заявлений было сделано. Сейчас наша задача - конкретизировать это, чтобы это можно было видеть на фермах", - заявил Руссо в эфире телеканала BFMTV.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Макрон вырыл себе яму. Кто теперь возглавит Францию
08:00
Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил, что к лету будет представлен новый законопроект о гарантиях справедливого ценообразования на французскую сельхозпродукцию. До этого власти Франции также пообещали усилить контроль за соблюдением закона Egalim, который обязывает дистрибьюторов предлагать справедливую цену на фермерскую продукцию.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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25 февраля, 10:42
 
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