https://ria.ru/20240303/fermery-1930849513.html

Французский профсоюз фермеров пообещал продолжить акции

Французский профсоюз фермеров пообещал продолжить акции - РИА Новости, 03.03.2024

Французский профсоюз фермеров пообещал продолжить акции

Председатель ведущего профсоюза фермеров Франции FNSEA Арно Руссо обещает продолжить "акции на местах", несмотря на ряд заявлений, сделанных французскими... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T16:17

2024-03-03T16:17

2024-03-03T16:17

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франция

габриэль атталь

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ПАРИЖ, 3 мар - РИА Новости. Председатель ведущего профсоюза фермеров Франции FNSEA Арно Руссо обещает продолжить "акции на местах", несмотря на ряд заявлений, сделанных французскими властями с целью успокоить фермеров. "Угольки еще тлеют... Мы продолжим проводить акции на местах в ближайшие две недели... Многое было вынесено на обсуждение, много заявлений было сделано. Сейчас наша задача - конкретизировать это, чтобы это можно было видеть на фермах", - заявил Руссо в эфире телеканала BFMTV. Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил, что к лету будет представлен новый законопроект о гарантиях справедливого ценообразования на французскую сельхозпродукцию. До этого власти Франции также пообещали усилить контроль за соблюдением закона Egalim, который обязывает дистрибьюторов предлагать справедливую цену на фермерскую продукцию. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240303/frantsiya-1930511372.html

https://ria.ru/20240225/makron-1929354431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, габриэль атталь