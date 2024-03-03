https://ria.ru/20240303/fermery-1930824625.html

Американские фермеры предупредили о кризисе из-за инфляции

Американские фермеры предупредили о кризисе из-за инфляции - РИА Новости, 03.03.2024

Американские фермеры предупредили о кризисе из-за инфляции

Американские фермеры предупреждают, что тренд на экологичность и устойчивое развитие, а также рос цент в стране приводят сельское хозяйство в кризисное... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T13:10

2024-03-03T13:10

2024-03-03T13:10

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украина

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Американские фермеры предупреждают, что тренд на экологичность и устойчивое развитие, а также рос цент в стране приводят сельское хозяйство в кризисное состояние, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявления фермеров. "Фермеры говорят, что глобалистская "зеленая" политика, а также инфляция и рост цен привели к уменьшению поголовья скота, а в некоторых случаях к отчуждению или полному закрытию ферм, что привело к потенциальному внутреннему продовольственному кризису", - говорится в сообщении. Fox News побеседовал с представителем одной из фермерских организаций Джоном Бойдом-младшим, который рассказал, что за последний год производство говядины в США сократилось на миллиард фунтов, назвав это "надвигающимся кризисом", который каждый американец может однажды обнаружить в своем бакалейном или мясном магазине. По его словам, федеральные власти заинтересованы в финансовой помощи фермерам за рубежом, особенно на Украине, но мало что сделали, чтобы помочь американскому сельскому хозяйству.

https://ria.ru/20240301/parizh-1930406842.html

https://ria.ru/20240225/makron-1929354431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, украина, в мире