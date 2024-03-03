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Американские фермеры предупредили о кризисе из-за инфляции - РИА Новости, 03.03.2024
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13:10 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/fermery-1930824625.html
Американские фермеры предупредили о кризисе из-за инфляции
Американские фермеры предупредили о кризисе из-за инфляции - РИА Новости, 03.03.2024
Американские фермеры предупредили о кризисе из-за инфляции
Американские фермеры предупреждают, что тренд на экологичность и устойчивое развитие, а также рос цент в стране приводят сельское хозяйство в кризисное... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:10
2024-03-03T13:10
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Американские фермеры предупреждают, что тренд на экологичность и устойчивое развитие, а также рос цент в стране приводят сельское хозяйство в кризисное состояние, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявления фермеров. "Фермеры говорят, что глобалистская "зеленая" политика, а также инфляция и рост цен привели к уменьшению поголовья скота, а в некоторых случаях к отчуждению или полному закрытию ферм, что привело к потенциальному внутреннему продовольственному кризису", - говорится в сообщении. Fox News побеседовал с представителем одной из фермерских организаций Джоном Бойдом-младшим, который рассказал, что за последний год производство говядины в США сократилось на миллиард фунтов, назвав это "надвигающимся кризисом", который каждый американец может однажды обнаружить в своем бакалейном или мясном магазине. По его словам, федеральные власти заинтересованы в финансовой помощи фермерам за рубежом, особенно на Украине, но мало что сделали, чтобы помочь американскому сельскому хозяйству.
https://ria.ru/20240301/parizh-1930406842.html
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Американские фермеры предупредили о кризисе из-за инфляции

Американские фермеры предупредили о кризисе из-за тренда на экологичность

© AP Photo / Michael ConroyУборка урожая сои на ферме в Браунсберг, штат Индиана
Уборка урожая сои на ферме в Браунсберг, штат Индиана - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Michael Conroy
Уборка урожая сои на ферме в Браунсберг, штат Индиана. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Американские фермеры предупреждают, что тренд на экологичность и устойчивое развитие, а также рос цент в стране приводят сельское хозяйство в кризисное состояние, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявления фермеров.
"Фермеры говорят, что глобалистская "зеленая" политика, а также инфляция и рост цен привели к уменьшению поголовья скота, а в некоторых случаях к отчуждению или полному закрытию ферм, что привело к потенциальному внутреннему продовольственному кризису", - говорится в сообщении.
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Fox News побеседовал с представителем одной из фермерских организаций Джоном Бойдом-младшим, который рассказал, что за последний год производство говядины в США сократилось на миллиард фунтов, назвав это "надвигающимся кризисом", который каждый американец может однажды обнаружить в своем бакалейном или мясном магазине.
По его словам, федеральные власти заинтересованы в финансовой помощи фермерам за рубежом, особенно на Украине, но мало что сделали, чтобы помочь американскому сельскому хозяйству.
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