Рейтинг@Mail.ru
С Эльбруса эвакуировали двух якутских альпинистов - РИА Новости, 03.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
00:58 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/evakuatsiya-1930782279.html
С Эльбруса эвакуировали двух якутских альпинистов
С Эльбруса эвакуировали двух якутских альпинистов - РИА Новости, 03.03.2024
С Эльбруса эвакуировали двух якутских альпинистов
Спасатели эвакуировали с Эльбруса двух альпинистов из Якутска, которые на высоте 5,5 тысячи метров попросили о помощи, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T00:58
2024-03-03T00:58
хорошие новости
эльбрус
якутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792979184_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ffdf7ffaa932eee5d5371417f40ef92a.jpg
НАЛЬЧИК, 3 мар – РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса двух альпинистов из Якутска, которые на высоте 5,5 тысячи метров попросили о помощи, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. Днем в субботу на западном склоне горы Эльбрус на высоте 5500 метров альпинист из Якутска, находившийся в составе зарегистрированной группы из двух человек, получил травму ноги и попросил о помощи. На место выдвинулись 17 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда России на трех единицах техники. "По состоянию на 00.10 мск воскресенья, спасательные работы завершены. Альпинистов из Якутска в составе двух человек эвакуировали на высоту 3750 метров (район станции Гара-Баши), где они от дальнейшей помощи отказались", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240228/spasenie-1930093827.html
эльбрус
якутск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792979184_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9aa2763fb738ad47afbb8077ace6e0db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эльбрус, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Эльбрус, Якутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
С Эльбруса эвакуировали двух якутских альпинистов

С Эльбруса с высоты 5,5 тысячи метров эвакуировали двух якутских альпинистов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид с вершины горы Бештау на Эльбрус на рассвете
Вид с вершины горы Бештау на Эльбрус на рассвете - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вид с вершины горы Бештау на Эльбрус на рассвете. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 3 мар – РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса двух альпинистов из Якутска, которые на высоте 5,5 тысячи метров попросили о помощи, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Днем в субботу на западном склоне горы Эльбрус на высоте 5500 метров альпинист из Якутска, находившийся в составе зарегистрированной группы из двух человек, получил травму ноги и попросил о помощи. На место выдвинулись 17 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда России на трех единицах техники.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
В Новгородской области спасатели достали троих детей со льдины
28 февраля, 22:35
"По состоянию на 00.10 мск воскресенья, спасательные работы завершены. Альпинистов из Якутска в составе двух человек эвакуировали на высоту 3750 метров (район станции Гара-Баши), где они от дальнейшей помощи отказались", - говорится в сообщении.
 
Хорошие новостиЭльбрусЯкутскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала