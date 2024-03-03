https://ria.ru/20240303/evakuatsiya-1930782279.html
С Эльбруса эвакуировали двух якутских альпинистов
С Эльбруса эвакуировали двух якутских альпинистов - РИА Новости, 03.03.2024
С Эльбруса эвакуировали двух якутских альпинистов
Спасатели эвакуировали с Эльбруса двух альпинистов из Якутска, которые на высоте 5,5 тысячи метров попросили о помощи, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T00:58
2024-03-03T00:58
2024-03-03T00:58
хорошие новости
эльбрус
якутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792979184_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ffdf7ffaa932eee5d5371417f40ef92a.jpg
НАЛЬЧИК, 3 мар – РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса двух альпинистов из Якутска, которые на высоте 5,5 тысячи метров попросили о помощи, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. Днем в субботу на западном склоне горы Эльбрус на высоте 5500 метров альпинист из Якутска, находившийся в составе зарегистрированной группы из двух человек, получил травму ноги и попросил о помощи. На место выдвинулись 17 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда России на трех единицах техники. "По состоянию на 00.10 мск воскресенья, спасательные работы завершены. Альпинистов из Якутска в составе двух человек эвакуировали на высоту 3750 метров (район станции Гара-Баши), где они от дальнейшей помощи отказались", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240228/spasenie-1930093827.html
эльбрус
якутск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792979184_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9aa2763fb738ad47afbb8077ace6e0db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльбрус, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Эльбрус, Якутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
С Эльбруса эвакуировали двух якутских альпинистов
С Эльбруса с высоты 5,5 тысячи метров эвакуировали двух якутских альпинистов
НАЛЬЧИК, 3 мар – РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса двух альпинистов из Якутска, которые на высоте 5,5 тысячи метров попросили о помощи, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Днем в субботу на западном склоне горы Эльбрус на высоте 5500 метров альпинист из Якутска, находившийся в составе зарегистрированной группы из двух человек, получил травму ноги и попросил о помощи. На место выдвинулись 17 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда России на трех единицах техники.
В Новгородской области спасатели достали троих детей со льдины
"По состоянию на 00.10 мск воскресенья, спасательные работы завершены. Альпинистов из Якутска в составе двух человек эвакуировали на высоту 3750 метров (район станции Гара-Баши), где они от дальнейшей помощи отказались", - говорится в сообщении.