https://ria.ru/20240303/evakuatsiya-1930782279.html

С Эльбруса эвакуировали двух якутских альпинистов

С Эльбруса эвакуировали двух якутских альпинистов - РИА Новости, 03.03.2024

С Эльбруса эвакуировали двух якутских альпинистов

Спасатели эвакуировали с Эльбруса двух альпинистов из Якутска, которые на высоте 5,5 тысячи метров попросили о помощи, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T00:58

2024-03-03T00:58

2024-03-03T00:58

хорошие новости

эльбрус

якутск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 3 мар – РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса двух альпинистов из Якутска, которые на высоте 5,5 тысячи метров попросили о помощи, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. Днем в субботу на западном склоне горы Эльбрус на высоте 5500 метров альпинист из Якутска, находившийся в составе зарегистрированной группы из двух человек, получил травму ноги и попросил о помощи. На место выдвинулись 17 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда России на трех единицах техники. "По состоянию на 00.10 мск воскресенья, спасательные работы завершены. Альпинистов из Якутска в составе двух человек эвакуировали на высоту 3750 метров (район станции Гара-Баши), где они от дальнейшей помощи отказались", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240228/spasenie-1930093827.html

эльбрус

якутск

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эльбрус, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)