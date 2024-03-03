https://ria.ru/20240303/efiopiya-1930809145.html

Посол Эфиопии надеется на прогресс в вопросе строительства АЭС

Посол Эфиопии надеется на прогресс в вопросе строительства АЭС - РИА Новости, 03.03.2024

Посол Эфиопии надеется на прогресс в вопросе строительства АЭС

Посол Эфиопии в России Чам Угала Урят заявил в интервью РИА Новости, что надеется на скорый прогресс в вопросе возможного строительства АЭС при участии... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T10:30

2024-03-03T10:30

2024-03-03T10:30

в мире

эфиопия

чам угала урят (посол эфиопии в россии )

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Посол Эфиопии в России Чам Угала Урят заявил в интервью РИА Новости, что надеется на скорый прогресс в вопросе возможного строительства АЭС при участии госкорпорации "Росатом" в республике. "Соглашение было подписано, сейчас речь идет больше о технических вопросах. Это АЭС малой мощности, я надеюсь, мы увидим скоро прогресс по этому вопросу. Но не могу сейчас вдаваться в детали", - сказал он в беседе с агентством. Посол отметил, что Центр ядерной науки и технологий должен быть построен в Эфиопии, но информации о точном начале его строительства пока нет. В прошлом году госкорпорация "Росатом" подписала с Эфиопией дорожную карту о развитии сотрудничества по мирному атому. Сотрудничество предполагает перспективы реализации проектов как в атомной энергетике (речь идет о возможности строительства в Эфиопии АЭС от малой до большой мощности), так и в сфере неэнергетических применений атомных технологий.

https://ria.ru/20240303/ges-1930806824.html

https://ria.ru/20240303/efiopiya-1930807517.html

эфиопия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эфиопия, чам угала урят (посол эфиопии в россии ), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"