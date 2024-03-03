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Посол Эфиопии надеется на прогресс в вопросе строительства АЭС - РИА Новости, 03.03.2024
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10:30 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/efiopiya-1930809145.html
Посол Эфиопии надеется на прогресс в вопросе строительства АЭС
Посол Эфиопии надеется на прогресс в вопросе строительства АЭС - РИА Новости, 03.03.2024
Посол Эфиопии надеется на прогресс в вопросе строительства АЭС
Посол Эфиопии в России Чам Угала Урят заявил в интервью РИА Новости, что надеется на скорый прогресс в вопросе возможного строительства АЭС при участии... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T10:30
2024-03-03T10:30
в мире
эфиопия
чам угала урят (посол эфиопии в россии )
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Посол Эфиопии в России Чам Угала Урят заявил в интервью РИА Новости, что надеется на скорый прогресс в вопросе возможного строительства АЭС при участии госкорпорации "Росатом" в республике. "Соглашение было подписано, сейчас речь идет больше о технических вопросах. Это АЭС малой мощности, я надеюсь, мы увидим скоро прогресс по этому вопросу. Но не могу сейчас вдаваться в детали", - сказал он в беседе с агентством. Посол отметил, что Центр ядерной науки и технологий должен быть построен в Эфиопии, но информации о точном начале его строительства пока нет. В прошлом году госкорпорация "Росатом" подписала с Эфиопией дорожную карту о развитии сотрудничества по мирному атому. Сотрудничество предполагает перспективы реализации проектов как в атомной энергетике (речь идет о возможности строительства в Эфиопии АЭС от малой до большой мощности), так и в сфере неэнергетических применений атомных технологий.
https://ria.ru/20240303/ges-1930806824.html
https://ria.ru/20240303/efiopiya-1930807517.html
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в мире, эфиопия, чам угала урят (посол эфиопии в россии ), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Эфиопия, Чам Угала Урят (посол Эфиопии в России ), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Посол Эфиопии надеется на прогресс в вопросе строительства АЭС

Посол Эфиопии надеется на прогресс в вопросе возможного строительства АЭС

© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкГород Аддис-Абеба, столица Эфиопии
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Посол Эфиопии в России Чам Угала Урят заявил в интервью РИА Новости, что надеется на скорый прогресс в вопросе возможного строительства АЭС при участии госкорпорации "Росатом" в республике.
"Соглашение было подписано, сейчас речь идет больше о технических вопросах. Это АЭС малой мощности, я надеюсь, мы увидим скоро прогресс по этому вопросу. Но не могу сейчас вдаваться в детали", - сказал он в беседе с агентством.
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Эфиопия согласна на участие российских компаний в модернизации ГЭС
10:09
Посол отметил, что Центр ядерной науки и технологий должен быть построен в Эфиопии, но информации о точном начале его строительства пока нет.
В прошлом году госкорпорация "Росатом" подписала с Эфиопией дорожную карту о развитии сотрудничества по мирному атому.
Сотрудничество предполагает перспективы реализации проектов как в атомной энергетике (речь идет о возможности строительства в Эфиопии АЭС от малой до большой мощности), так и в сфере неэнергетических применений атомных технологий.
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Демократической Республики Эфиопии в РФ г. Урят Чам Угала - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Эфиопии нужны российские технологии, заявил посол
10:17
 
В миреЭфиопияЧам Угала Урят (посол Эфиопии в России )Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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