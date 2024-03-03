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Эфиопии нужны российские технологии, заявил посол - РИА Новости, 03.03.2024
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10:17 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/efiopiya-1930807517.html
Эфиопии нужны российские технологии, заявил посол
Эфиопии нужны российские технологии, заявил посол - РИА Новости, 03.03.2024
Эфиопии нужны российские технологии, заявил посол
Эфиопии нужны российские технологии для развития сельского хозяйства, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала Урят. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T10:17
2024-03-03T10:17
экономика
эфиопия
чам угала урят (посол эфиопии в россии )
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Эфиопии нужны российские технологии для развития сельского хозяйства, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала Урят. "Нам следует также сотрудничать в сельском хозяйстве, нам нужны тракторы, комбайнеры. Мы все время просим об этом наших российских друзей. В России очень развито производство пшеницы, а Эфиопия сейчас как раз занимается производством пшеницы, потому что мы хотим, чтобы у нас было как можно больше зерна", - сказал дипломат. "Нам нужны российские технологии в сельском хозяйстве, а кроме того и удобрения", - подчеркнул посол.
https://ria.ru/20240303/ges-1930806824.html
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экономика, эфиопия, чам угала урят (посол эфиопии в россии ), россия
Экономика, Эфиопия, Чам Угала Урят (посол Эфиопии в России ), Россия
Эфиопии нужны российские технологии, заявил посол

Посол: Эфиопии нужны российские технологии для развития сельского хозяйства

© Фото : УлГПУ им. И.Н. УльяноваЧрезвычайный и полномочный посол Федеративной Демократической Республики Эфиопии в РФ г. Урят Чам Угала
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Демократической Республики Эфиопии в РФ г. Урят Чам Угала - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© Фото : УлГПУ им. И.Н. Ульянова
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Демократической Республики Эфиопии в РФ г. Урят Чам Угала. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Эфиопии нужны российские технологии для развития сельского хозяйства, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала Урят.
"Нам следует также сотрудничать в сельском хозяйстве, нам нужны тракторы, комбайнеры. Мы все время просим об этом наших российских друзей. В России очень развито производство пшеницы, а Эфиопия сейчас как раз занимается производством пшеницы, потому что мы хотим, чтобы у нас было как можно больше зерна", - сказал дипломат.
"Нам нужны российские технологии в сельском хозяйстве, а кроме того и удобрения", - подчеркнул посол.
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
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ЭкономикаЭфиопияЧам Угала Урят (посол Эфиопии в России )Россия
 
 
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