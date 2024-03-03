https://ria.ru/20240303/efiopiya-1930807517.html

Эфиопии нужны российские технологии, заявил посол

Эфиопии нужны российские технологии, заявил посол - РИА Новости, 03.03.2024

Эфиопии нужны российские технологии, заявил посол

Эфиопии нужны российские технологии для развития сельского хозяйства, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала Урят. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T10:17

2024-03-03T10:17

2024-03-03T10:17

экономика

эфиопия

чам угала урят (посол эфиопии в россии )

россия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Эфиопии нужны российские технологии для развития сельского хозяйства, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала Урят. "Нам следует также сотрудничать в сельском хозяйстве, нам нужны тракторы, комбайнеры. Мы все время просим об этом наших российских друзей. В России очень развито производство пшеницы, а Эфиопия сейчас как раз занимается производством пшеницы, потому что мы хотим, чтобы у нас было как можно больше зерна", - сказал дипломат. "Нам нужны российские технологии в сельском хозяйстве, а кроме того и удобрения", - подчеркнул посол.

https://ria.ru/20240303/ges-1930806824.html

эфиопия

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, эфиопия, чам угала урят (посол эфиопии в россии ), россия