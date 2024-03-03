https://ria.ru/20240303/efiopiya-1930807517.html
Эфиопии нужны российские технологии, заявил посол
Эфиопии нужны российские технологии, заявил посол - РИА Новости, 03.03.2024
Эфиопии нужны российские технологии, заявил посол
Эфиопии нужны российские технологии для развития сельского хозяйства, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала Урят. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T10:17
2024-03-03T10:17
2024-03-03T10:17
экономика
эфиопия
чам угала урят (посол эфиопии в россии )
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Эфиопии нужны российские технологии для развития сельского хозяйства, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала Урят. "Нам следует также сотрудничать в сельском хозяйстве, нам нужны тракторы, комбайнеры. Мы все время просим об этом наших российских друзей. В России очень развито производство пшеницы, а Эфиопия сейчас как раз занимается производством пшеницы, потому что мы хотим, чтобы у нас было как можно больше зерна", - сказал дипломат. "Нам нужны российские технологии в сельском хозяйстве, а кроме того и удобрения", - подчеркнул посол.
https://ria.ru/20240303/ges-1930806824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эфиопия, чам угала урят (посол эфиопии в россии ), россия
Экономика, Эфиопия, Чам Угала Урят (посол Эфиопии в России ), Россия
Эфиопии нужны российские технологии, заявил посол
Посол: Эфиопии нужны российские технологии для развития сельского хозяйства
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Эфиопии нужны российские технологии для развития сельского хозяйства, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала Урят.
"Нам следует также сотрудничать в сельском хозяйстве, нам нужны тракторы, комбайнеры. Мы все время просим об этом наших российских друзей. В России очень развито производство пшеницы, а Эфиопия сейчас как раз занимается производством пшеницы, потому что мы хотим, чтобы у нас было как можно больше зерна", - сказал дипломат.
"Нам нужны российские технологии в сельском хозяйстве, а кроме того и удобрения", - подчеркнул посол.
Эфиопия согласна на участие российских компаний в модернизации ГЭС