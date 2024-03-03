https://ria.ru/20240303/efiopiya-1930805008.html
Эфиопия планирует наладить прямой экспорт товаров в Россию
Эфиопия планирует наладить прямой экспорт товаров в Россию - РИА Новости, 03.03.2024
Эфиопия планирует наладить прямой экспорт товаров в Россию
Эфиопия планирует наладить прямой экспорт товаров в Россию с помощью грузового авиасообщения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T09:54
2024-03-03T09:54
2024-03-03T10:16
экономика
россия
эфиопия
чам угала урят (посол эфиопии в россии )
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Эфиопия планирует наладить прямой экспорт товаров в Россию с помощью грузового авиасообщения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала Урят. "Нужно, чтобы и кофе, и цветы напрямую приходили в Москву. Я надеюсь, мы сможем это сделать. Если бизнесмены смогут договориться о технических аспектах. Мы, конечно, как власти будем стараться способствовать этому. Вы знаете, сейчас начинаются грузовые рейсы между Эфиопией и Россией. Тут нужно доверие между предпринимателями. Если мы сможем построить это доверие, тогда, конечно, мы сможем это сделать", — сказал он. По словам дипломата, "Эфиопские авиалинии" уже согласны, так что условия для этого есть. Наращивание поставок продуктов из Эфиопии будет также зависеть от спроса и от объема, добавил посол. "Если он будет большой, тогда грузовой рейс может быть заполнен. Я знаю, что многие россияне любят кофе, особенно в больших городах. Так что здесь большой рынок. Это зависит от представителей бизнеса", — указал Чам Угала Урят. Он также добавил, что Эфиопия не планирует сокращать объем экспорта кофе в Россию. Такие сообщения, появившиеся в прошлом году, дипломат назвал ложью.При этом он отметил, что возможность скидок на кофе должна определяться рыночными механизмами.Кроме того, Чам Угала Урят заявил, что Эфиопии, в свою очередь, нужны российские технологии для развития сельского хозяйства ."Нам следует также сотрудничать в сельском хозяйстве, нам нужны тракторы, комбайнеры. Мы все время просим об этом наших российских друзей. В России очень развито производство пшеницы, а Эфиопия сейчас как раз занимается производством пшеницы, потому что мы хотим, чтобы у нас было как можно больше зерна", — сказал дипломат.Также Аддис-Абеба заинтересована в поставках удобрений.Представитель МИД Эфиопии ранее заявил РИА Новости, что республика готова в разы увеличить поставки в Россию цветов, кофе и другой агропродукции, для чего производителям страны и российским импортерам надо начать серьезный диалог.
https://ria.ru/20240303/natsvalyuty-1930802956.html
https://ria.ru/20240212/efiopiya-1926771196.html
https://ria.ru/20240212/briks-1926773450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эфиопия, чам угала урят (посол эфиопии в россии )
Экономика, Россия, Эфиопия, Чам Угала Урят (посол Эфиопии в России )
Эфиопия планирует наладить прямой экспорт товаров в Россию
Посол Эфиопии: республика планирует наладить прямой экспорт товаров в Россию
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Эфиопия планирует наладить прямой экспорт товаров в Россию с помощью грузового авиасообщения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в России Чам Угала Урят.
«
"Нужно, чтобы и кофе, и цветы напрямую приходили в Москву. Я надеюсь, мы сможем это сделать. Если бизнесмены смогут договориться о технических аспектах. Мы, конечно, как власти будем стараться способствовать этому. Вы знаете, сейчас начинаются грузовые рейсы между Эфиопией и Россией. Тут нужно доверие между предпринимателями. Если мы сможем построить это доверие, тогда, конечно, мы сможем это сделать", — сказал он.
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По словам дипломата, "Эфиопские авиалинии" уже согласны, так что условия для этого есть.
Наращивание поставок продуктов из Эфиопии будет также зависеть от спроса и от объема, добавил посол.
«
"Если он будет большой, тогда грузовой рейс может быть заполнен. Я знаю, что многие россияне любят кофе, особенно в больших городах. Так что здесь большой рынок. Это зависит от представителей бизнеса", — указал Чам Угала Урят.
Он также добавил, что Эфиопия не планирует сокращать объем экспорта кофе в Россию. Такие сообщения, появившиеся в прошлом году, дипломат назвал ложью.
При этом он отметил, что возможность скидок на кофе должна определяться рыночными механизмами.
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Кроме того, Чам Угала Урят заявил, что Эфиопии, в свою очередь, нужны российские технологии для развития сельского хозяйства .
«
"Нам следует также сотрудничать в сельском хозяйстве, нам нужны тракторы, комбайнеры. Мы все время просим об этом наших российских друзей. В России очень развито производство пшеницы, а Эфиопия сейчас как раз занимается производством пшеницы, потому что мы хотим, чтобы у нас было как можно больше зерна", — сказал дипломат.
Также Аддис-Абеба заинтересована в поставках удобрений.
Представитель МИД Эфиопии ранее заявил РИА Новости, что республика готова в разы увеличить поставки в Россию цветов, кофе и другой агропродукции, для чего производителям страны и российским импортерам надо начать серьезный диалог.
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