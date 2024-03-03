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Белгородскую область за сутки атаковали не менее 18 дронов - РИА Новости, 03.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/drony-1930824369.html
Белгородскую область за сутки атаковали не менее 18 дронов
Белгородскую область за сутки атаковали не менее 18 дронов - РИА Новости, 03.03.2024
Белгородскую область за сутки атаковали не менее 18 дронов
Не менее 18 украинских дронов атаковали семь районов Белгородской области за прошедшие сутки, большая часть из них была сбита системой ПВО, пострадавших среди... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:08
2024-03-03T13:08
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
корочанский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
БЕЛГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Не менее 18 украинских дронов атаковали семь районов Белгородской области за прошедшие сутки, большая часть из них была сбита системой ПВО, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По данным губернатора, 2 марта украинские военные атаковали семь районов области, выпустив 80 снарядов. Также зафиксировано 18 атак беспилотниками, включая различные типы дронов и сброс взрывного устройства. Согласно данным сводок, интенсивность обстрелов остается на высоком уровне уже два дня подряд. В среднем в феврале было около 50 обстрелов в день, а в начале марта уже около сотни. "В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка – зафиксировано 3 прилета. Также на окраине села с беспилотника сброшено одно взрывное устройство... По селу Журавлевка выпущено 15 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка – 4 артиллерийских снаряда. Системой ПВО над селом Щетиновка сбиты два БПЛА самолетного типа и один дрон-камикадзе, над хутором Валковский – FPV-дрон, над селом Наумовка – дрон-камикадзе, над селом Нехотеевка два БПЛА самолетного типа и один дрон-камикадзе, над селами Новая Деревня и Ближнее – по одному БПЛА самолетного типа", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Щетиновка была повреждена ЛЭП, в поселке Дубовое – одно домовладение. В Борисовском районе, по словам главы области, 20 раз из гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок, в результате обстрела повреждена система газоснабжения. В Волоконовском районе окраину села Тишанка атаковал украинский дрон-камикадзе, в хуторе Плоское – беспилотник самолетного типа. "В Грайворонском городском округе по окраине села Безымено выпущено 4 минометных снаряда. В селе Козинка совершил падение дрон-камикадзе. Над селом Ивановская Лисица системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа… В Корочанском районе найдены и обезврежены взрывотехниками два совершивших падение БПЛА самолетного типа: один беспилотник обнаружен в поле в районе села Щетиновка, второй – рядом с поселком Афанасово", - уточнил глава региона. Как отметил Гладков, в Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье установлено 4 прилета. В Шебекинском городском округе 12 раз из миномета обстреляно село Новая Таволжанка, повреждения выявлены в семи домовладениях, двух автомобилях и ЛЭП. По окраине города Шебекино, селам Середа и Муром выпущено в сумме 17 минометных снарядов, по селу Дмитриевка – один снаряд из РСЗО. На территории округа системой ПВО сбит один украинский беспилотник. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240302/peterburg-1930662466.html
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белгородская область, белгородский район, корочанский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Корочанский район, Вячеслав Гладков
Белгородскую область за сутки атаковали не менее 18 дронов

Белгородскую область за сутки атаковали не менее 18 дронов, большая часть сбита

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Не менее 18 украинских дронов атаковали семь районов Белгородской области за прошедшие сутки, большая часть из них была сбита системой ПВО, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По данным губернатора, 2 марта украинские военные атаковали семь районов области, выпустив 80 снарядов. Также зафиксировано 18 атак беспилотниками, включая различные типы дронов и сброс взрывного устройства. Согласно данным сводок, интенсивность обстрелов остается на высоком уровне уже два дня подряд. В среднем в феврале было около 50 обстрелов в день, а в начале марта уже около сотни.
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Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка – зафиксировано 3 прилета. Также на окраине села с беспилотника сброшено одно взрывное устройство... По селу Журавлевка выпущено 15 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка – 4 артиллерийских снаряда. Системой ПВО над селом Щетиновка сбиты два БПЛА самолетного типа и один дрон-камикадзе, над хутором Валковский – FPV-дрон, над селом Наумовка – дрон-камикадзе, над селом Нехотеевка два БПЛА самолетного типа и один дрон-камикадзе, над селами Новая Деревня и Ближнее – по одному БПЛА самолетного типа", - написал Гладков.
Он добавил, что в селе Щетиновка была повреждена ЛЭП, в поселке Дубовое – одно домовладение. В Борисовском районе, по словам главы области, 20 раз из гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок, в результате обстрела повреждена система газоснабжения. В Волоконовском районе окраину села Тишанка атаковал украинский дрон-камикадзе, в хуторе Плоское – беспилотник самолетного типа.
"В Грайворонском городском округе по окраине села Безымено выпущено 4 минометных снаряда. В селе Козинка совершил падение дрон-камикадзе. Над селом Ивановская Лисица системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа… В Корочанском районе найдены и обезврежены взрывотехниками два совершивших падение БПЛА самолетного типа: один беспилотник обнаружен в поле в районе села Щетиновка, второй – рядом с поселком Афанасово", - уточнил глава региона.
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Как отметил Гладков, в Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье установлено 4 прилета. В Шебекинском городском округе 12 раз из миномета обстреляно село Новая Таволжанка, повреждения выявлены в семи домовладениях, двух автомобилях и ЛЭП. По окраине города Шебекино, селам Середа и Муром выпущено в сумме 17 минометных снарядов, по селу Дмитриевка – один снаряд из РСЗО. На территории округа системой ПВО сбит один украинский беспилотник.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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