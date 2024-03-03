https://ria.ru/20240303/delo-1930884880.html

В Ингушетии завели дело о посягательстве на жизнь правоохранителей

В Ингушетии завели дело о посягательстве на жизнь правоохранителей - РИА Новости, 03.03.2024

В Ингушетии завели дело о посягательстве на жизнь правоохранителей

Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено в Ингушетии, где ликвидировали шестерых боевиков, оказавших... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T20:48

2024-03-03T20:48

2024-03-03T20:48

россия

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено в Ингушетии, где ликвидировали шестерых боевиков, оказавших вооруженное сопротивление, сообщает СК России в Telegram-канале. "Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что сейчас следователи осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. Ранее сообщалось, что с 19.30 мск субботы введен режим контртеррористической операции на территории города Карабулак в Ингушетии. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий в одном из жилых зданий в Карабулаке была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности. В воскресенье НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ* и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске. Режим КТО отменен с 12.45 мск воскресенья.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20240302/terakty-1930764700.html

https://ria.ru/20240303/kto-1930816487.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)