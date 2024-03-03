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В Ингушетии завели дело о посягательстве на жизнь правоохранителей - РИА Новости, 03.03.2024
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20:48 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/delo-1930884880.html
В Ингушетии завели дело о посягательстве на жизнь правоохранителей
В Ингушетии завели дело о посягательстве на жизнь правоохранителей - РИА Новости, 03.03.2024
В Ингушетии завели дело о посягательстве на жизнь правоохранителей
Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено в Ингушетии, где ликвидировали шестерых боевиков, оказавших... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T20:48
2024-03-03T20:48
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено в Ингушетии, где ликвидировали шестерых боевиков, оказавших вооруженное сопротивление, сообщает СК России в Telegram-канале. "Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что сейчас следователи осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. Ранее сообщалось, что с 19.30 мск субботы введен режим контртеррористической операции на территории города Карабулак в Ингушетии. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий в одном из жилых зданий в Карабулаке была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности. В воскресенье НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ* и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске. Режим КТО отменен с 12.45 мск воскресенья.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20240302/terakty-1930764700.html
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россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Ингушетии завели дело о посягательстве на жизнь правоохранителей

В Ингушетии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей

© Фото : соцсетиСотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Карабулаке
Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Карабулаке - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© Фото : соцсети
Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Карабулаке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено в Ингушетии, где ликвидировали шестерых боевиков, оказавших вооруженное сопротивление, сообщает СК России в Telegram-канале.
«
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении ведомства.
Контртеррористическая операция - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
НАК рассказал о планах блокированных в Ингушетии боевиков совершить теракты
Вчера, 21:57
Отмечается, что сейчас следователи осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.
Ранее сообщалось, что с 19.30 мск субботы введен режим контртеррористической операции на территории города Карабулак в Ингушетии. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий в одном из жилых зданий в Карабулаке была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности. В воскресенье НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ* и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске. Режим КТО отменен с 12.45 мск воскресенья.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Кадры НАК с места спецоперации в Карабулаке
В НАК сообщили подробности операции в Карабулаке
12:01
 
РоссияНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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