В Ингушетии завели дело о посягательстве на жизнь правоохранителей
В Ингушетии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей
© Фото : соцсетиСотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Карабулаке
© Фото : соцсети
Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Карабулаке
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено в Ингушетии, где ликвидировали шестерых боевиков, оказавших вооруженное сопротивление, сообщает СК России в Telegram-канале.
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"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что сейчас следователи осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.
Ранее сообщалось, что с 19.30 мск субботы введен режим контртеррористической операции на территории города Карабулак в Ингушетии. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий в одном из жилых зданий в Карабулаке была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности. В воскресенье НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ* и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске. Режим КТО отменен с 12.45 мск воскресенья.
* Террористическая группировка, запрещенная в России