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Собянин: более тысячи городских часов установлено на улицах Москвы - РИА Новости, 05.03.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:12 03.03.2024 (обновлено: 14:29 05.03.2024)
https://ria.ru/20240303/chasy-1931214383.html
Собянин: более тысячи городских часов установлено на улицах Москвы
Собянин: более тысячи городских часов установлено на улицах Москвы - РИА Новости, 05.03.2024
Собянин: более тысячи городских часов установлено на улицах Москвы
Более тысячи часов установили на московских улицах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-03T15:12
2024-03-05T14:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Более тысячи часов установили на московских улицах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "На московских улицах больше 1000 часов, и чтобы они ходили бесперебойно, работает "Служба времени", - написал Собянин в своём Telegram-канале. Он подчеркнул, что почти все часы либо круглой, либо прямоугольной формы, но есть и те, которые отличаются уникальным дизайном. "Таких в Москве 28", - уточнил Собянин.
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городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин

Собянин: более тысячи городских часов установлено на улицах Москвы

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы (cropped) / Уличные часы в Москве
Уличные часы в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы (cropped) /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Более тысячи часов установили на московских улицах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"На московских улицах больше 1000 часов, и чтобы они ходили бесперебойно, работает "Служба времени", - написал Собянин в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что почти все часы либо круглой, либо прямоугольной формы, но есть и те, которые отличаются уникальным дизайном. "Таких в Москве 28", - уточнил Собянин.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваСергей Собянин
 
 
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