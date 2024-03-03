https://ria.ru/20240303/chasy-1931214383.html

Собянин: более тысячи городских часов установлено на улицах Москвы

Собянин: более тысячи городских часов установлено на улицах Москвы - РИА Новости, 05.03.2024

Собянин: более тысячи городских часов установлено на улицах Москвы

Более тысячи часов установили на московских улицах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-03T15:12

2024-03-03T15:12

2024-03-05T14:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Более тысячи часов установили на московских улицах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "На московских улицах больше 1000 часов, и чтобы они ходили бесперебойно, работает "Служба времени", - написал Собянин в своём Telegram-канале. Он подчеркнул, что почти все часы либо круглой, либо прямоугольной формы, но есть и те, которые отличаются уникальным дизайном. "Таких в Москве 28", - уточнил Собянин.

https://ria.ru/20240301/moskva-1930438098.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин