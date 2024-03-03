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Собянин: более тысячи городских часов установлено на улицах Москвы
Собянин: более тысячи городских часов установлено на улицах Москвы - РИА Новости, 05.03.2024
Собянин: более тысячи городских часов установлено на улицах Москвы
Более тысячи часов установили на московских улицах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-03T15:12
2024-03-03T15:12
2024-03-05T14:29
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Более тысячи часов установили на московских улицах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "На московских улицах больше 1000 часов, и чтобы они ходили бесперебойно, работает "Служба времени", - написал Собянин в своём Telegram-канале. Он подчеркнул, что почти все часы либо круглой, либо прямоугольной формы, но есть и те, которые отличаются уникальным дизайном. "Таких в Москве 28", - уточнил Собянин.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин