https://ria.ru/20240303/bogomolov-1930845316.html

Богомолов рассказал о новых театральных специальностях

Богомолов рассказал о новых театральных специальностях - РИА Новости, 03.03.2024

Богомолов рассказал о новых театральных специальностях

Специалисты, которые работают с искусственным интеллектом, компьютерной графикой, программированием, стали востребованы в театрах, однако никакие технологии не... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T15:46

2024-03-03T15:46

2024-03-03T15:46

россия

константин богомолов

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

театр

культура

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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Специалисты, которые работают с искусственным интеллектом, компьютерной графикой, программированием, стали востребованы в театрах, однако никакие технологии не заменят непосредственный контакт между актером и зрителем в зале, заявил режиссер Константин Богомолов. "Нужны специалисты, которые работают с искусственным интеллектом. Я, например, в какой-то момент понял, что очень существенную помощь оказывает в видео искусственный интеллект", - сказал Богомолов на сессии "Кино и театр: новый взгляд на привычные вещи" на Всемирном фестивале молодежи. Он отметил, что также нужны специалисты, работающие с компьютерной графикой, и те, кто занимается программированием, так как театр очень быстро начинает использовать любые технологии, которые помогают реализовывать человеческие фантазии. Но при этом режиссер подчеркнул, что умение складывать историю, разговаривать с людьми человеческим языком - это самое важное. "Непосредственный контакт между одним человеком и другим - это самое сложное и самое большое искусство. Это не отменяют никакие технологии", - пояснил Богомолов. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20230524/bogomolov-1873771026.html

https://ria.ru/20230617/bogomolov-1878850037.html

россия

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, константин богомолов, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, театр, культура