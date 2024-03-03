https://ria.ru/20240303/bogomolov-1930845316.html
Богомолов рассказал о новых театральных специальностях
Богомолов рассказал о новых театральных специальностях - РИА Новости, 03.03.2024
Богомолов рассказал о новых театральных специальностях
Специалисты, которые работают с искусственным интеллектом, компьютерной графикой, программированием, стали востребованы в театрах, однако никакие технологии не... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:46
2024-03-03T15:46
2024-03-03T15:46
россия
константин богомолов
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
театр
культура
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Специалисты, которые работают с искусственным интеллектом, компьютерной графикой, программированием, стали востребованы в театрах, однако никакие технологии не заменят непосредственный контакт между актером и зрителем в зале, заявил режиссер Константин Богомолов. "Нужны специалисты, которые работают с искусственным интеллектом. Я, например, в какой-то момент понял, что очень существенную помощь оказывает в видео искусственный интеллект", - сказал Богомолов на сессии "Кино и театр: новый взгляд на привычные вещи" на Всемирном фестивале молодежи. Он отметил, что также нужны специалисты, работающие с компьютерной графикой, и те, кто занимается программированием, так как театр очень быстро начинает использовать любые технологии, которые помогают реализовывать человеческие фантазии. Но при этом режиссер подчеркнул, что умение складывать историю, разговаривать с людьми человеческим языком - это самое важное. "Непосредственный контакт между одним человеком и другим - это самое сложное и самое большое искусство. Это не отменяют никакие технологии", - пояснил Богомолов. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20230524/bogomolov-1873771026.html
https://ria.ru/20230617/bogomolov-1878850037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, константин богомолов, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, театр, культура
Россия, Константин Богомолов, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Театр, Культура
Богомолов рассказал о новых театральных специальностях
Режиссер Богомолов рассказал, какие новые специальности появляются в театре
СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Специалисты, которые работают с искусственным интеллектом, компьютерной графикой, программированием, стали востребованы в театрах, однако никакие технологии не заменят непосредственный контакт между актером и зрителем в зале, заявил режиссер Константин Богомолов.
"Нужны специалисты, которые работают с искусственным интеллектом. Я, например, в какой-то момент понял, что очень существенную помощь оказывает в видео искусственный интеллект", - сказал Богомолов на сессии "Кино и театр: новый взгляд на привычные вещи" на Всемирном фестивале молодежи.
Богомолов написал статью с осуждением элиты
Он отметил, что также нужны специалисты, работающие с компьютерной графикой, и те, кто занимается программированием, так как театр очень быстро начинает использовать любые технологии, которые помогают реализовывать человеческие фантазии. Но при этом режиссер подчеркнул, что умение складывать историю, разговаривать с людьми человеческим языком - это самое важное.
"Непосредственный контакт между одним человеком и другим - это самое сложное и самое большое искусство. Это не отменяют никакие технологии", - пояснил Богомолов.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Константин Богомолов: вернувшимся артистам надо давать второй шанс