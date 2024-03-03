https://ria.ru/20240303/belgorod-1930821438.html

В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.03.2024

В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде и Шебекино отменена, сообщили в региональном главке МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T12:46

2024-03-03T12:46

2024-03-03T12:49

белгород

белгородский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

шебекино

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БЕЛГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Шебекино отменена, сообщили в региональном главке МЧС в Telegram-канале.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе появилось в Telegram-канале МЧС по региону в 12.04 мск воскресенья. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 32 минуты проинформировали об отмене тревоги в Белгороде."Город Белгород! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Белгородской области.Сигнал ракетной опасности отменили также в городе Шебекино спустя 10 минут от объявления тревоги.Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе.

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929507197.html

https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html

белгород

белгородский район

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгород, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, вячеслав гладков, шебекино