https://ria.ru/20240303/belgorod-1930821438.html
В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.03.2024
В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Шебекино отменена, сообщили в региональном главке МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T12:46
2024-03-03T12:46
2024-03-03T12:49
белгород
белгородский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
шебекино
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БЕЛГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Шебекино отменена, сообщили в региональном главке МЧС в Telegram-канале.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе появилось в Telegram-канале МЧС по региону в 12.04 мск воскресенья. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 32 минуты проинформировали об отмене тревоги в Белгороде."Город Белгород! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Белгородской области.Сигнал ракетной опасности отменили также в городе Шебекино спустя 10 минут от объявления тревоги.Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929507197.html
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, вячеслав гладков, шебекино
Белгород, Белгородский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Шебекино
В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность
Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили через полчаса