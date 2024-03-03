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В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.03.2024
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12:46 03.03.2024 (обновлено: 12:49 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/belgorod-1930821438.html
В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.03.2024
В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Шебекино отменена, сообщили в региональном главке МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T12:46
2024-03-03T12:49
белгород
белгородский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
шебекино
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БЕЛГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Шебекино отменена, сообщили в региональном главке МЧС в Telegram-канале.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе появилось в Telegram-канале МЧС по региону в 12.04 мск воскресенья. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 32 минуты проинформировали об отмене тревоги в Белгороде."Город Белгород! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Белгородской области.Сигнал ракетной опасности отменили также в городе Шебекино спустя 10 минут от объявления тревоги.Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929507197.html
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
белгород
белгородский район
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белгород, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, вячеслав гладков, шебекино
Белгород, Белгородский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Шебекино
В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность

Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили через полчаса

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Шебекино отменена, сообщили в региональном главке МЧС в Telegram-канале.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе появилось в Telegram-канале МЧС по региону в 12.04 мск воскресенья. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 32 минуты проинформировали об отмене тревоги в Белгороде.
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"Город Белгород! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Белгородской области.
Сигнал ракетной опасности отменили также в городе Шебекино спустя 10 минут от объявления тревоги.
Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БезопасностьВячеслав ГладковШебекино
 
 
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