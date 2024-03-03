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Премьер Италии признала наличие сложностей в использовании активов России - РИА Новости, 03.03.2024
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02:07 03.03.2024 (обновлено: 05:32 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/aktivy-1930785932.html
Премьер Италии признала наличие сложностей в использовании активов России
Премьер Италии признала наличие сложностей в использовании активов России - РИА Новости, 03.03.2024
Премьер Италии признала наличие сложностей в использовании активов России
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони указала на наличие юридических и экономических сложностей в случае использования суверенных активов России для нужд... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T02:07
2024-03-03T05:32
джорджа мелони
россия
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джастин трюдо
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони указала на наличие юридических и экономических сложностей в случае использования суверенных активов России для нужд Украины."С одной стороны ясно, что использование суверенных российских фондов стало бы способом гарантии восстановления Украины &lt;...&gt; это было бы справедливо с философской точки зрения. С юридической и экономической точек зрения, это представляет некоторые сложности", - заявила Мелони во время пресс-подхода в Торонто, где у нее состоялась встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Видео с пресс-подходом Мелони опубликовано на сайте итальянского правительства. Мелони назвала хорошим предложение ЕС об использовании процентов с замороженных российских активов, поддержав его вынесение на обсуждение на уровне G7. Использовать российские замороженные активы, по ее словам, можно также "под гарантии кредитов". Несмотря на наличие различных решений, как заявила премьер, существуют "объективные сложности в юридическом и финансовом плане, которые нужно учитывать".Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240229/aktivy-1930366430.html
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джорджа мелони, россия, украина, италия, джастин трюдо, евросоюз, g7, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Джорджа Мелони, Россия, Украина, Италия, Джастин Трюдо, Евросоюз, G7, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Премьер Италии признала наличие сложностей в использовании активов России

Премьер Италии Мелони: в использовании активов России для Украины есть сложности

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони указала на наличие юридических и экономических сложностей в случае использования суверенных активов России для нужд Украины.
«
"С одной стороны ясно, что использование суверенных российских фондов стало бы способом гарантии восстановления Украины <...> это было бы справедливо с философской точки зрения. С юридической и экономической точек зрения, это представляет некоторые сложности", - заявила Мелони во время пресс-подхода в Торонто, где у нее состоялась встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Видео с пресс-подходом Мелони опубликовано на сайте итальянского правительства.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Байден к июню ждет план G7 по российским активам, пишут СМИ
29 февраля, 22:59
Мелони назвала хорошим предложение ЕС об использовании процентов с замороженных российских активов, поддержав его вынесение на обсуждение на уровне G7. Использовать российские замороженные активы, по ее словам, можно также "под гарантии кредитов". Несмотря на наличие различных решений, как заявила премьер, существуют "объективные сложности в юридическом и финансовом плане, которые нужно учитывать".
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Лидеры стран G7 приняли заявление о замороженных российских активах
24 февраля, 21:16
 
Джорджа МелониРоссияУкраинаИталияДжастин ТрюдоЕвросоюзG7ЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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