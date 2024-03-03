https://ria.ru/20240303/afrikantsy-1930826692.html

В Россию на учебу каждый год приезжают 30 тысяч африканцев

В Россию на учебу каждый год приезжают 30 тысяч африканцев - РИА Новости, 03.03.2024

В Россию на учебу каждый год приезжают 30 тысяч африканцев

В Россию для обучения в вузах ежегодно приезжают около 30 тысяч человек из африканских стран, заявил замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T13:33

2024-03-03T13:33

2024-03-03T13:33

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

африка

россия

образование - общество

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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. В Россию для обучения в вузах ежегодно приезжают около 30 тысяч человек из африканских стран, заявил замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. "Сейчас около 30 тысяч ребят, которые каждый год приезжают из Африки", - сказал Шевцов, выступая на сессии Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Он добавил, что самые популярные направления у иностранных студентов в российских университетах - медицина, экономика, энергетика и строительство. Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ продолжит сотрудничество со странами Африки в сфере образования, увеличится квота обучения африканских студентов в российских вузах. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/festival-1930818909.html

африка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), африка, россия, образование - общество