https://ria.ru/20240302/zakon-1930631302.html

В РПЦ выразили надежду на принятие в 2024 году закона о многодетных семьях

В РПЦ выразили надежду на принятие в 2024 году закона о многодетных семьях - РИА Новости, 02.03.2024

В РПЦ выразили надежду на принятие в 2024 году закона о многодетных семьях

В Русской православной церкви надеются, что в 2024 году указ о едином статусе многодетных семей "получит продолжение в виде закона", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T05:22

2024-03-02T05:22

2024-03-02T05:22

религия

федор лукьянов

россия

владимир путин

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911453507_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_079d8f7370005269f122abf7f12db226.jpg

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. В Русской православной церкви надеются, что в 2024 году указ о едином статусе многодетных семей "получит продолжение в виде закона", рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В России 2024 год объявлен Годом семьи. В четверг президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию завил, что нормы морали и институт семьи на Западе сознательно разрушают, Россия же выбирает жизнь и остается оплотом традиционных ценностей. Президент отметил, что Россия сталкивается со снижением рождаемости, на которую влияют не только экономика и качество социальной сферы, "но в огромной степени те жизненные ориентиры, которые закладываются в семье, формируются культурой, образованием, просвещением". "Очень важно, что президент в послании подчеркнул, что Россия выбирает жизнь и традиционные ценности. Надеемся, что в Год семьи указ о едином статусе многодетных получит продолжение в виде закона. Национальный проект "Семья", продление материнского капитала и целевое финансирование строительства яслей свидетельствует о том, что Россия берет серьезный стратегический курс на повышение рождаемости", – сказал Лукьянов. По его словам, есть "единственный оперативный резерв", который можно использовать, чтобы выровнять рождаемость: "Нужно сосредоточиться на сохранении тех беременностей, которые только состоялись или состоятся в ближайшее время". "Но этих женщин надо "увидеть", иметь возможность помочь. По статистике, самая большая группа, способная родить второго и третьего ребенка, – женщины от 30 до 39 лет. Но именно они чаще всего делают аборт, а поскольку более-менее состоятельны, обращаются в частные клиники, что лишает (государство – ред.) возможности прямого взаимодействия с такими женщинами: в частных клиниках не соблюдают (утвержденные Минздравом меры профилактики абортов – ред.), неделю тишины и так далее", – считает священник. По его мнению, нужно действовать по принципу "одного окна" – направить поток беременных в государственные клиники и запретить аборты в частных. "Именно эта группа женщин – от 30 до 39 лет – и может стать многодетной, поскольку уже имеет одного или двух детей, а многодетные – единственная группа, которая за последние десять лет давала прирост населения", – заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240229/putin-1930188927.html

https://ria.ru/20240220/lgoty-1928453868.html

https://ria.ru/20240214/matvienko-1927291314.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федор лукьянов, россия, владимир путин, русская православная церковь