https://ria.ru/20240302/zakharova-1930620793.html

Захарова оценила блокировку страниц в Х с записью беседы немецких военных

Захарова оценила блокировку страниц в Х с записью беседы немецких военных - РИА Новости, 02.03.2024

Захарова оценила блокировку страниц в Х с записью беседы немецких военных

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о блокировке ряда немецких аккаунтов в соцсети X, распространявших запись беседы РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T01:03

2024-03-02T01:03

2024-03-02T01:04

германия

украина

россия

в мире

маргарита симоньян

мария захарова

bild

северный поток

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о блокировке ряда немецких аккаунтов в соцсети X, распространявших запись беседы военных ФРГ об ударе по Крымскому мосту, отметив, что происходящее называется "заметать следы". Ранее таблоид Bild сообщил, что в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокирован ряд аккаунтов, распространявших запись этой беседы. "Это называется "заметать следы". Все пойдет по тому же сценарию, как и немецкое "расследование" терактов на "Северных потоках"? Граждане Германии должны знать от (канцлера ФРГ Олафа) Шольца о правах заграничного человека в России, Белоруссии, Китае, но только о своих, немецких правах", - написала Захарова в Telegram-канале. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. Среди прочего военные обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. В министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости предполагаемую запись разговора военных ФРГ об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. В то же время ведомство ответило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров.

https://ria.ru/20240302/simonyan-1930619534.html

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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-02T01:03 true PT16M45S

Отрывок разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту Публикуем отрывок из аудиозаписи разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту. Беседа шла на немецком языке, мы даем русский перевод субтитрами. В разговоре представители немецких ВВС обсуждают, сколько ракет Taurus понадобится для атаки по мосту и будет ли она результативной. 2024-03-02T01:03 true PT4M57S

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германия, украина, россия, в мире, маргарита симоньян, мария захарова, bild, северный поток, разговор немецких военных об атаке на крымский мост