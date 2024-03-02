https://ria.ru/20240302/zakharova-1930620793.html
Захарова оценила блокировку страниц в Х с записью беседы немецких военных
Захарова оценила блокировку страниц в Х с записью беседы немецких военных - РИА Новости, 02.03.2024
Захарова оценила блокировку страниц в Х с записью беседы немецких военных
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о блокировке ряда немецких аккаунтов в соцсети X, распространявших запись беседы РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T01:03
2024-03-02T01:03
2024-03-02T01:04
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маргарита симоньян
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северный поток
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о блокировке ряда немецких аккаунтов в соцсети X, распространявших запись беседы военных ФРГ об ударе по Крымскому мосту, отметив, что происходящее называется "заметать следы". Ранее таблоид Bild сообщил, что в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокирован ряд аккаунтов, распространявших запись этой беседы. "Это называется "заметать следы". Все пойдет по тому же сценарию, как и немецкое "расследование" терактов на "Северных потоках"? Граждане Германии должны знать от (канцлера ФРГ Олафа) Шольца о правах заграничного человека в России, Белоруссии, Китае, но только о своих, немецких правах", - написала Захарова в Telegram-канале. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. Среди прочего военные обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. В министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости предполагаемую запись разговора военных ФРГ об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. В то же время ведомство ответило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров.
https://ria.ru/20240302/simonyan-1930619534.html
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
2024-03-02T01:03
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Отрывок разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту
Публикуем отрывок из аудиозаписи разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту. Беседа шла на немецком языке, мы даем русский перевод субтитрами. В разговоре представители немецких ВВС обсуждают, сколько ракет Taurus понадобится для атаки по мосту и будет ли она результативной.
2024-03-02T01:03
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германия, украина, россия, в мире, маргарита симоньян, мария захарова, bild, северный поток, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Германия, Украина, Россия, В мире, Маргарита Симоньян, Мария Захарова, Bild, Северный поток, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Захарова оценила блокировку страниц в Х с записью беседы немецких военных
Захарова: ФРГ заметает следы, блокируя опубликовавшие разговор офицеров аккаунты