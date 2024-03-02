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На тестовом голосовании в Москве установлен рекорд по числу участников - РИА Новости, 02.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:24 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/vybory-1930682482.html
На тестовом голосовании в Москве установлен рекорд по числу участников
На тестовом голосовании в Москве установлен рекорд по числу участников - РИА Новости, 02.03.2024
На тестовом голосовании в Москве установлен рекорд по числу участников
Полмиллиона москвичей уже приняли участие в тестовом голосовании перед выборами, число участников уже побило рекорды прошлых лет, сообщается в официальном... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:24
2024-03-02T13:24
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Полмиллиона москвичей уже приняли участие в тестовом голосовании перед выборами, число участников уже побило рекорды прошлых лет, сообщается в официальном Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве в 2024 году. "Мы не сомневались, что перед выборам президента России число желающих протестировать систему электронного голосования будет большим. Но полмиллиона человек в первые два часа голосования - беспрецедентная цифра", - приводятся в сообщении слова руководителя штаба Вадима Ковалева. Ранее в субботу Ковалев заявлял о том, что за первые полтора часа тестирования системы электронного голосования в ней приняли участие 400 тысяч человек. Нынешнее тестовое голосование побило рекорды прошлых лет, когда в 2022 году в нем приняли участие почти 460 тысяч человек, а в 2023 - почти 430 тысяч. Тестовое голосование перед выборами президента России началось в столице в субботу в 10.00 и продлится до 14.00. Получить тестовый бюллетень можно будет до 13.59. В 14.00 система перестанет выдавать бюллетени. Если участник откроет его в последний момент, то сможет отдать свой голос до 14.15. Короткий временной интервал должен помочь создать максимальную нагрузку на все системы, чтобы устроить системе стресс-тест. Участникам тестового голосования предлагается ответить на важный для города вопрос. В этот раз он звучит так: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?" Можно выбрать один из трех вариантов ответов: тополя надо вырубать и высаживать на их место другие деревья; тополя не надо вырубать; решение надо оставить за специалистами.
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москва, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Москва, Россия, Политика
На тестовом голосовании в Москве установлен рекорд по числу участников

Число участников тестового голосования в Москве побило рекорды прошлых лет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дистанционное электронное голосование. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Полмиллиона москвичей уже приняли участие в тестовом голосовании перед выборами, число участников уже побило рекорды прошлых лет, сообщается в официальном Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве в 2024 году.
"Мы не сомневались, что перед выборам президента России число желающих протестировать систему электронного голосования будет большим. Но полмиллиона человек в первые два часа голосования - беспрецедентная цифра", - приводятся в сообщении слова руководителя штаба Вадима Ковалева.
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Ранее в субботу Ковалев заявлял о том, что за первые полтора часа тестирования системы электронного голосования в ней приняли участие 400 тысяч человек.
Нынешнее тестовое голосование побило рекорды прошлых лет, когда в 2022 году в нем приняли участие почти 460 тысяч человек, а в 2023 - почти 430 тысяч.
Тестовое голосование перед выборами президента России началось в столице в субботу в 10.00 и продлится до 14.00. Получить тестовый бюллетень можно будет до 13.59. В 14.00 система перестанет выдавать бюллетени. Если участник откроет его в последний момент, то сможет отдать свой голос до 14.15.
Короткий временной интервал должен помочь создать максимальную нагрузку на все системы, чтобы устроить системе стресс-тест.
Участникам тестового голосования предлагается ответить на важный для города вопрос. В этот раз он звучит так: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?" Можно выбрать один из трех вариантов ответов: тополя надо вырубать и высаживать на их место другие деревья; тополя не надо вырубать; решение надо оставить за специалистами.
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