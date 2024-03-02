https://ria.ru/20240302/vybory-1930682482.html

На тестовом голосовании в Москве установлен рекорд по числу участников

На тестовом голосовании в Москве установлен рекорд по числу участников - РИА Новости, 02.03.2024

На тестовом голосовании в Москве установлен рекорд по числу участников

Полмиллиона москвичей уже приняли участие в тестовом голосовании перед выборами, число участников уже побило рекорды прошлых лет, сообщается в официальном... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T13:24

2024-03-02T13:24

2024-03-02T13:24

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Полмиллиона москвичей уже приняли участие в тестовом голосовании перед выборами, число участников уже побило рекорды прошлых лет, сообщается в официальном Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве в 2024 году. "Мы не сомневались, что перед выборам президента России число желающих протестировать систему электронного голосования будет большим. Но полмиллиона человек в первые два часа голосования - беспрецедентная цифра", - приводятся в сообщении слова руководителя штаба Вадима Ковалева. Ранее в субботу Ковалев заявлял о том, что за первые полтора часа тестирования системы электронного голосования в ней приняли участие 400 тысяч человек. Нынешнее тестовое голосование побило рекорды прошлых лет, когда в 2022 году в нем приняли участие почти 460 тысяч человек, а в 2023 - почти 430 тысяч. Тестовое голосование перед выборами президента России началось в столице в субботу в 10.00 и продлится до 14.00. Получить тестовый бюллетень можно будет до 13.59. В 14.00 система перестанет выдавать бюллетени. Если участник откроет его в последний момент, то сможет отдать свой голос до 14.15. Короткий временной интервал должен помочь создать максимальную нагрузку на все системы, чтобы устроить системе стресс-тест. Участникам тестового голосования предлагается ответить на важный для города вопрос. В этот раз он звучит так: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?" Можно выбрать один из трех вариантов ответов: тополя надо вырубать и высаживать на их место другие деревья; тополя не надо вырубать; решение надо оставить за специалистами.

https://ria.ru/20240224/vybory-1929318552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, политика