https://ria.ru/20240302/vozdushnyy_shar-1930625322.html
СМИ: рыбаки на Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар
СМИ: рыбаки на Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар - РИА Новости, 02.03.2024
СМИ: рыбаки на Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар
Рыболовецкое судно в американском штате Аляска обнаружило у берегов и подобрало, предположительно, разведывательный воздушный шар, передает в пятницу телеканал... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T02:08
2024-03-02T02:08
2024-03-02T05:54
аляска
сша
фбр
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917802240_0:24:3600:2048_1920x0_80_0_0_915ce68df07a2fd8d2703b0189955f07.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Рыболовецкое судно в американском штате Аляска обнаружило у берегов и подобрало, предположительно, разведывательный воздушный шар, передает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.Ожидается, что рыбаки, которые сейчас находятся в море, в ближайшие выходные передадут свою находку сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР) США. Вслед за этим объект доставят в лабораторию ведомства в штате Вирджиния для изучения.Вскоре после обнаружения воздушного шара экипаж судна сфотографировал объект и направил снимки в федеральные службы. Источники не исключают, что находка может оказаться вовсе не воздушным шаром, однако предварительная версия ФБР указывает на его сходство с воздушными объектами, которые используются другими странами в наблюдательных целях.Само ФБР отказалось на данном этапе комментировать ситуацию.
https://ria.ru/20240224/ssha-1929228852.html
https://ria.ru/20230721/shar-1885582919.html
аляска
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917802240_415:0:3146:2048_1920x0_80_0_0_ae4108af5a5526ec507e9717a5cf4bf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аляска, сша, фбр, в мире
СМИ: рыбаки на Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар
CNN: рыбаки на Аляске обнаружили, вероятно, разведывательный воздушный шар