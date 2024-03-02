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СМИ: рыбаки на Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар - РИА Новости, 02.03.2024
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02:08 02.03.2024 (обновлено: 05:54 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/vozdushnyy_shar-1930625322.html
СМИ: рыбаки на Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар
СМИ: рыбаки на Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар - РИА Новости, 02.03.2024
СМИ: рыбаки на Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар
Рыболовецкое судно в американском штате Аляска обнаружило у берегов и подобрало, предположительно, разведывательный воздушный шар, передает в пятницу телеканал... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T02:08
2024-03-02T05:54
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Рыболовецкое судно в американском штате Аляска обнаружило у берегов и подобрало, предположительно, разведывательный воздушный шар, передает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.Ожидается, что рыбаки, которые сейчас находятся в море, в ближайшие выходные передадут свою находку сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР) США. Вслед за этим объект доставят в лабораторию ведомства в штате Вирджиния для изучения.Вскоре после обнаружения воздушного шара экипаж судна сфотографировал объект и направил снимки в федеральные службы. Источники не исключают, что находка может оказаться вовсе не воздушным шаром, однако предварительная версия ФБР указывает на его сходство с воздушными объектами, которые используются другими странами в наблюдательных целях.Само ФБР отказалось на данном этапе комментировать ситуацию.
https://ria.ru/20240224/ssha-1929228852.html
https://ria.ru/20230721/shar-1885582919.html
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аляска, сша, фбр, в мире
Аляска, США, ФБР, В мире
СМИ: рыбаки на Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар

CNN: рыбаки на Аляске обнаружили, вероятно, разведывательный воздушный шар

© AP Photo / Becky BohrerПобережье Аляски
Побережье Аляски - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Becky Bohrer
Побережье Аляски. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Рыболовецкое судно в американском штате Аляска обнаружило у берегов и подобрало, предположительно, разведывательный воздушный шар, передает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Ожидается, что рыбаки, которые сейчас находятся в море, в ближайшие выходные передадут свою находку сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР) США. Вслед за этим объект доставят в лабораторию ведомства в штате Вирджиния для изучения.
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Вскоре после обнаружения воздушного шара экипаж судна сфотографировал объект и направил снимки в федеральные службы. Источники не исключают, что находка может оказаться вовсе не воздушным шаром, однако предварительная версия ФБР указывает на его сходство с воздушными объектами, которые используются другими странами в наблюдательных целях.
Само ФБР отказалось на данном этапе комментировать ситуацию.
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