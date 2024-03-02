https://ria.ru/20240302/vozdushnyy_shar-1930625322.html

СМИ: рыбаки на Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар

СМИ: рыбаки на Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар - РИА Новости, 02.03.2024

СМИ: рыбаки на Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар

Рыболовецкое судно в американском штате Аляска обнаружило у берегов и подобрало, предположительно, разведывательный воздушный шар, передает в пятницу телеканал... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T02:08

2024-03-02T02:08

2024-03-02T05:54

аляска

сша

фбр

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Рыболовецкое судно в американском штате Аляска обнаружило у берегов и подобрало, предположительно, разведывательный воздушный шар, передает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.Ожидается, что рыбаки, которые сейчас находятся в море, в ближайшие выходные передадут свою находку сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР) США. Вслед за этим объект доставят в лабораторию ведомства в штате Вирджиния для изучения.Вскоре после обнаружения воздушного шара экипаж судна сфотографировал объект и направил снимки в федеральные службы. Источники не исключают, что находка может оказаться вовсе не воздушным шаром, однако предварительная версия ФБР указывает на его сходство с воздушными объектами, которые используются другими странами в наблюдательных целях.Само ФБР отказалось на данном этапе комментировать ситуацию.

https://ria.ru/20240224/ssha-1929228852.html

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аляска, сша, фбр, в мире