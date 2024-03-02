https://ria.ru/20240302/vooruzheniya-1930697449.html
Россия развернет дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО
Россия развернет дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО - РИА Новости, 02.03.2024
Россия развернет дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО
В ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО Россия разместит дополнительные вооружения в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах,... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:52
2024-03-02T14:52
2024-03-02T15:57
специальная военная операция на украине
сергей лавров
нато
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар — РИА Новости. В ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО Россия разместит дополнительные вооружения в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах, заявил глава МИД Сергей Лавров."У нас уже приняты организационные решения, созданы Московский военный округ, Ленинградский военный округ. Там будут развернуты дополнительные вооружения, которые будут адекватны тем вызовам, которые могут появиться на территории Финляндии и Швеции", — подчеркнул он.Лавров отметил, что было удивительно видеть, как Финляндия и Швеция моментально поменяли свой нейтралитет, который десятилетиями верно служил им и обеспечивал репутацию в современном мире, на присоединение к НАТО. "Все долгие десятилетия добрососедства пошли прахом", — указал министр.Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала российской спецоперации на Украине. Хельсинки 4 апреля 2023 года официально стал 31-м членом альянса. Церемония вступления в альянс Стокгольма должна состояться в ближайшее время.Как неоднократно заявляли в Кремле, такие действия будут иметь негативные последствия. В Москве подчеркивали, что России придется принять ответные меры из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
https://ria.ru/20230731/arktika-1887236841.html
https://ria.ru/20231110/arktika-1908514654.html
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров, нато, россия, финляндия, швеция, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, НАТО, Россия, Финляндия, Швеция, Безопасность
Россия развернет дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО
Лавров: Россия развернет дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО