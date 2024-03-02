Рейтинг@Mail.ru
Россия развернет дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 02.03.2024 (обновлено: 15:57 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/vooruzheniya-1930697449.html
Россия развернет дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО
Россия развернет дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО - РИА Новости, 02.03.2024
Россия развернет дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО
В ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО Россия разместит дополнительные вооружения в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах,... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:52
2024-03-02T15:57
специальная военная операция на украине
сергей лавров
нато
россия
финляндия
швеция
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873099211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc0dc086d9d9d8ec3d7b655d3f9dff40.jpg
АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар — РИА Новости. В ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО Россия разместит дополнительные вооружения в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах, заявил глава МИД Сергей Лавров."У нас уже приняты организационные решения, созданы Московский военный округ, Ленинградский военный округ. Там будут развернуты дополнительные вооружения, которые будут адекватны тем вызовам, которые могут появиться на территории Финляндии и Швеции", — подчеркнул он.Лавров отметил, что было удивительно видеть, как Финляндия и Швеция моментально поменяли свой нейтралитет, который десятилетиями верно служил им и обеспечивал репутацию в современном мире, на присоединение к НАТО. "Все долгие десятилетия добрососедства пошли прахом", — указал министр.Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала российской спецоперации на Украине. Хельсинки 4 апреля 2023 года официально стал 31-м членом альянса. Церемония вступления в альянс Стокгольма должна состояться в ближайшее время.Как неоднократно заявляли в Кремле, такие действия будут иметь негативные последствия. В Москве подчеркивали, что России придется принять ответные меры из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
https://ria.ru/20230731/arktika-1887236841.html
https://ria.ru/20231110/arktika-1908514654.html
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
россия
финляндия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873099211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_607fc1d6dbc0d56f3738b339e977cc3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, нато, россия, финляндия, швеция, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, НАТО, Россия, Финляндия, Швеция, Безопасность
Россия развернет дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО

Лавров: Россия развернет дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивные системы залпового огня "Торнадо-Г"
Реактивные системы залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г". Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар — РИА Новости. В ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО Россия разместит дополнительные вооружения в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«
"У нас уже приняты организационные решения, созданы Московский военный округ, Ленинградский военный округ. Там будут развернуты дополнительные вооружения, которые будут адекватны тем вызовам, которые могут появиться на территории Финляндии и Швеции", — подчеркнул он.
Американская атомная подводная лодка Коннектикут
Штаты хотят открыть против России Северный фронт
31 июля 2023, 08:00
Лавров отметил, что было удивительно видеть, как Финляндия и Швеция моментально поменяли свой нейтралитет, который десятилетиями верно служил им и обеспечивал репутацию в современном мире, на присоединение к НАТО.
"Все долгие десятилетия добрососедства пошли прахом", — указал министр.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
В США готовят армию к захвату контроля над Русской Арктикой
10 ноября 2023, 08:00
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала российской спецоперации на Украине. Хельсинки 4 апреля 2023 года официально стал 31-м членом альянса. Церемония вступления в альянс Стокгольма должна состояться в ближайшее время.
Как неоднократно заявляли в Кремле, такие действия будут иметь негативные последствия. В Москве подчеркивали, что России придется принять ответные меры из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Пентагон подтвердил правоту Макрона: НАТО предстоит воевать с Россией
1 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровНАТОРоссияФинляндияШвецияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала