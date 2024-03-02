https://ria.ru/20240302/vooruzheniya-1930697449.html

Россия развернет дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО

Россия развернет дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО - РИА Новости, 02.03.2024

Россия развернет дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО

В ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО Россия разместит дополнительные вооружения в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах,... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T14:52

2024-03-02T14:52

2024-03-02T15:57

специальная военная операция на украине

сергей лавров

нато

россия

финляндия

швеция

безопасность

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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар — РИА Новости. В ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО Россия разместит дополнительные вооружения в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах, заявил глава МИД Сергей Лавров."У нас уже приняты организационные решения, созданы Московский военный округ, Ленинградский военный округ. Там будут развернуты дополнительные вооружения, которые будут адекватны тем вызовам, которые могут появиться на территории Финляндии и Швеции", — подчеркнул он.Лавров отметил, что было удивительно видеть, как Финляндия и Швеция моментально поменяли свой нейтралитет, который десятилетиями верно служил им и обеспечивал репутацию в современном мире, на присоединение к НАТО. "Все долгие десятилетия добрососедства пошли прахом", — указал министр.Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала российской спецоперации на Украине. Хельсинки 4 апреля 2023 года официально стал 31-м членом альянса. Церемония вступления в альянс Стокгольма должна состояться в ближайшее время.Как неоднократно заявляли в Кремле, такие действия будут иметь негативные последствия. В Москве подчеркивали, что России придется принять ответные меры из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

https://ria.ru/20230731/arktika-1887236841.html

https://ria.ru/20231110/arktika-1908514654.html

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

россия

финляндия

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, нато, россия, финляндия, швеция, безопасность