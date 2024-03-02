https://ria.ru/20240302/vologda-1930688213.html
Гигантский символ счастья: вологжане испекли пряник-великан в виде подковы
Гигантский символ счастья: вологжане испекли пряник-великан в виде подковы - РИА Новости, 02.03.2024
Гигантский символ счастья: вологжане испекли пряник-великан в виде подковы
В Вологодской области испекли пряник-великан весом в 382 килограмма, результат для Книги рекордов России зафиксировали в деревне Ерофейке во время масштабного... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:57
2024-03-02T13:57
2024-03-02T13:57
вологодская область
россия
вологодская область
череповец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930687647_0:155:1000:718_1920x0_80_0_0_0917ec1d51b99fea77d3459aeec95407.jpg
ВОЛОГДА, 2 мар – РИА Новости, Карина Ивашко. В Вологодской области испекли пряник-великан весом в 382 килограмма, результат для Книги рекордов России зафиксировали в деревне Ерофейке во время масштабного фестиваля "Русская тройка", претендующего на новую визитную карточку Вологодчины, передает корреспондент РИА Новости. Резной палисад, вологодское масло и кружево… Почему вдруг пряник? Вот тульский – понятно, у всех на слуху. Откуда же у вологжан такой амбициозный замысел – испечь самый большой пряник в России? "Мы внимательно анализировали Книгу рекордов России. Ничего подобного еще не было, поэтому мы решили стать первыми и именно в Вологодской области установить этот рекорд. Хотим угостить сегодня всех гостей нашего фестиваля, а здесь, по предварительной оценке, не менее пяти тысяч человек – не только вологжан, но и гостей из других регионов", - рассказал РИА Новости на пресс-подходе для журналистов первый заместитель губернатора Вологодской области – руководитель администрации губернатора Юрий Умеренко. С главной темой фестиваля – конными состязаниями – событие увязали формой потенциального рекордсмена: пряник размером 3,5 на 4 метра изготовили в виде подковы – символа счастья и домашнего уюта на Руси. Художественно украсили лакомство изображением русской тройки, повторяющей логотип фестиваля. Выпекали пряник частями, а после соединили сладкие фрагменты в единое целое. Колдовали над шедевром кулинарного искусства пекари Череповецкого хлебокомбината. "Пряник изготовлен по нашей вологодской рецептуре – с большим количеством меда. А начинка – брусничный конфитюр. У себя в Череповце мы традиционно делаем с клюквой, но вот для фестиваля попросили с брусникой. Муки на пряник ушло 123 килограмма, меда – 27 килограммов, сахара – 57 и яиц – 21 килограмм. Формовали пряник из 783 пряников обычного размера. Сверху он украшен помадкой – ее в итоге получилось более 50 килограммов. Непосредственно конфитюра – 80 килограммов и 75 – сахарных кремов", - рассказала РИА Новости инженер-технолог Череповецкого хлебокомбината Юлия Фомичева. Трудились над великаном долго, а съели – в один присест. Потому что всем миром: показали, взвесили, замерили в ширину и вышину для книги Рекордов России, да и разрезали на несколько тысяч частей, чтобы никто без угощения не остался. Подкрепились – самое время вернуться в гущу фестивальных событий. Кулинарные рекорды – это здорово, но главное зрелище смотра – традиционные состязания русских троек. Тут уж совсем другого рода азарт. "Наш конно-спортивный праздник, а теперь уже и фестиваль "Русская тройка", впервые прошел в 2003 году. В этом году мы впервые постарались сделать праздник максимально масштабным. В соревнованиях участвует 12 троек из пяти субъектов России. А помимо соревнований – широкое гуляние с развлечениями для детей и взрослых с выступлением художественных коллективов, мастер-классами, выставкой настоящих вологодских продуктов и народных художественных промыслов. Очень надеемся, что фестиваль "Русская тройка", действительно, станет еще одной визитной карточкой нашей земли и доброй вологодской традицией", - сказал Умеренко. Фестиваль "Русская тройка" не только забава – это еще и официальное соревнование: второй этап профильного чемпионата России, собравший на Вологодской земле конные экипажи из Архангельской, Костромской, Владимирской областей. Приехали и мастера с Кубани, которые в конной выездке ох, как сильны. Так что борьба за победу будет жаркой. По итогам состязаний определят лучшего в фигурной езде, выберут лидера по резвости среди троек и назовут абсолютного чемпиона.
https://ria.ru/20240214/intervyu-1927422152.html
https://ria.ru/20231211/blagoustroystvo-1915142982.html
россия
вологодская область
череповец
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930687647_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_67b2cc5332d6c421903b8a6bf1950bf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вологодская область, череповец
Вологодская область, Россия, Вологодская область, Череповец
Гигантский символ счастья: вологжане испекли пряник-великан в виде подковы
Вологжане испекли пряник-великан в виде подковы
ВОЛОГДА, 2 мар – РИА Новости, Карина Ивашко. В Вологодской области испекли пряник-великан весом в 382 килограмма, результат для Книги рекордов России зафиксировали в деревне Ерофейке во время масштабного фестиваля "Русская тройка", претендующего на новую визитную карточку Вологодчины, передает корреспондент РИА Новости.
Резной палисад, вологодское масло и кружево… Почему вдруг пряник? Вот тульский – понятно, у всех на слуху. Откуда же у вологжан такой амбициозный замысел – испечь самый большой пряник в России
?
В кинотеатре Вологды показ интервью Путина Карлсону собрал почти полный зал
"Мы внимательно анализировали Книгу рекордов России. Ничего подобного еще не было, поэтому мы решили стать первыми и именно в Вологодской области
установить этот рекорд. Хотим угостить сегодня всех гостей нашего фестиваля, а здесь, по предварительной оценке, не менее пяти тысяч человек – не только вологжан, но и гостей из других регионов", - рассказал РИА Новости на пресс-подходе для журналистов первый заместитель губернатора Вологодской области – руководитель администрации губернатора Юрий Умеренко.
С главной темой фестиваля – конными состязаниями – событие увязали формой потенциального рекордсмена: пряник размером 3,5 на 4 метра изготовили в виде подковы – символа счастья и домашнего уюта на Руси. Художественно украсили лакомство изображением русской тройки, повторяющей логотип фестиваля.
Выпекали пряник частями, а после соединили сладкие фрагменты в единое целое. Колдовали над шедевром кулинарного искусства пекари Череповецкого хлебокомбината.
"Пряник изготовлен по нашей вологодской рецептуре – с большим количеством меда. А начинка – брусничный конфитюр. У себя в Череповце
мы традиционно делаем с клюквой, но вот для фестиваля попросили с брусникой. Муки на пряник ушло 123 килограмма, меда – 27 килограммов, сахара – 57 и яиц – 21 килограмм. Формовали пряник из 783 пряников обычного размера. Сверху он украшен помадкой – ее в итоге получилось более 50 килограммов. Непосредственно конфитюра – 80 килограммов и 75 – сахарных кремов", - рассказала РИА Новости инженер-технолог Череповецкого хлебокомбината Юлия Фомичева.
Трудились над великаном долго, а съели – в один присест. Потому что всем миром: показали, взвесили, замерили в ширину и вышину для книги Рекордов России, да и разрезали на несколько тысяч частей, чтобы никто без угощения не остался.
Подкрепились – самое время вернуться в гущу фестивальных событий. Кулинарные рекорды – это здорово, но главное зрелище смотра – традиционные состязания русских троек. Тут уж совсем другого рода азарт.
"Наш конно-спортивный праздник, а теперь уже и фестиваль "Русская тройка", впервые прошел в 2003 году. В этом году мы впервые постарались сделать праздник максимально масштабным. В соревнованиях участвует 12 троек из пяти субъектов России. А помимо соревнований – широкое гуляние с развлечениями для детей и взрослых с выступлением художественных коллективов, мастер-классами, выставкой настоящих вологодских продуктов и народных художественных промыслов. Очень надеемся, что фестиваль "Русская тройка", действительно, станет еще одной визитной карточкой нашей земли и доброй вологодской традицией", - сказал Умеренко.
Фестиваль "Русская тройка" не только забава – это еще и официальное соревнование: второй этап профильного чемпионата России, собравший на Вологодской земле конные экипажи из Архангельской
, Костромской, Владимирской областей
. Приехали и мастера с Кубани, которые в конной выездке ох, как сильны. Так что борьба за победу будет жаркой.
По итогам состязаний определят лучшего в фигурной езде, выберут лидера по резвости среди троек и назовут абсолютного чемпиона.
Вологде и Череповцу выделят дополнительные средства на благоустройство