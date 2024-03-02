https://ria.ru/20240302/vologda-1930688213.html

Гигантский символ счастья: вологжане испекли пряник-великан в виде подковы

Гигантский символ счастья: вологжане испекли пряник-великан в виде подковы - РИА Новости, 02.03.2024

Гигантский символ счастья: вологжане испекли пряник-великан в виде подковы

В Вологодской области испекли пряник-великан весом в 382 килограмма, результат для Книги рекордов России зафиксировали в деревне Ерофейке во время масштабного... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T13:57

2024-03-02T13:57

2024-03-02T13:57

вологодская область

россия

вологодская область

череповец

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ВОЛОГДА, 2 мар – РИА Новости, Карина Ивашко. В Вологодской области испекли пряник-великан весом в 382 килограмма, результат для Книги рекордов России зафиксировали в деревне Ерофейке во время масштабного фестиваля "Русская тройка", претендующего на новую визитную карточку Вологодчины, передает корреспондент РИА Новости. Резной палисад, вологодское масло и кружево… Почему вдруг пряник? Вот тульский – понятно, у всех на слуху. Откуда же у вологжан такой амбициозный замысел – испечь самый большой пряник в России? "Мы внимательно анализировали Книгу рекордов России. Ничего подобного еще не было, поэтому мы решили стать первыми и именно в Вологодской области установить этот рекорд. Хотим угостить сегодня всех гостей нашего фестиваля, а здесь, по предварительной оценке, не менее пяти тысяч человек – не только вологжан, но и гостей из других регионов", - рассказал РИА Новости на пресс-подходе для журналистов первый заместитель губернатора Вологодской области – руководитель администрации губернатора Юрий Умеренко. С главной темой фестиваля – конными состязаниями – событие увязали формой потенциального рекордсмена: пряник размером 3,5 на 4 метра изготовили в виде подковы – символа счастья и домашнего уюта на Руси. Художественно украсили лакомство изображением русской тройки, повторяющей логотип фестиваля. Выпекали пряник частями, а после соединили сладкие фрагменты в единое целое. Колдовали над шедевром кулинарного искусства пекари Череповецкого хлебокомбината. "Пряник изготовлен по нашей вологодской рецептуре – с большим количеством меда. А начинка – брусничный конфитюр. У себя в Череповце мы традиционно делаем с клюквой, но вот для фестиваля попросили с брусникой. Муки на пряник ушло 123 килограмма, меда – 27 килограммов, сахара – 57 и яиц – 21 килограмм. Формовали пряник из 783 пряников обычного размера. Сверху он украшен помадкой – ее в итоге получилось более 50 килограммов. Непосредственно конфитюра – 80 килограммов и 75 – сахарных кремов", - рассказала РИА Новости инженер-технолог Череповецкого хлебокомбината Юлия Фомичева. Трудились над великаном долго, а съели – в один присест. Потому что всем миром: показали, взвесили, замерили в ширину и вышину для книги Рекордов России, да и разрезали на несколько тысяч частей, чтобы никто без угощения не остался. Подкрепились – самое время вернуться в гущу фестивальных событий. Кулинарные рекорды – это здорово, но главное зрелище смотра – традиционные состязания русских троек. Тут уж совсем другого рода азарт. "Наш конно-спортивный праздник, а теперь уже и фестиваль "Русская тройка", впервые прошел в 2003 году. В этом году мы впервые постарались сделать праздник максимально масштабным. В соревнованиях участвует 12 троек из пяти субъектов России. А помимо соревнований – широкое гуляние с развлечениями для детей и взрослых с выступлением художественных коллективов, мастер-классами, выставкой настоящих вологодских продуктов и народных художественных промыслов. Очень надеемся, что фестиваль "Русская тройка", действительно, станет еще одной визитной карточкой нашей земли и доброй вологодской традицией", - сказал Умеренко. Фестиваль "Русская тройка" не только забава – это еще и официальное соревнование: второй этап профильного чемпионата России, собравший на Вологодской земле конные экипажи из Архангельской, Костромской, Владимирской областей. Приехали и мастера с Кубани, которые в конной выездке ох, как сильны. Так что борьба за победу будет жаркой. По итогам состязаний определят лучшего в фигурной езде, выберут лидера по резвости среди троек и назовут абсолютного чемпиона.

https://ria.ru/20240214/intervyu-1927422152.html

https://ria.ru/20231211/blagoustroystvo-1915142982.html

россия

вологодская область

череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вологодская область, череповец