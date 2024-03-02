Рейтинг@Mail.ru
Делают систематически. Стало известно, что Россия уничтожила на Украине - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/unichtozhenie-1930693028.html
Делают систематически. Стало известно, что Россия уничтожила на Украине
Делают систематически. Стало известно, что Россия уничтожила на Украине - РИА Новости, 02.03.2024
Делают систематически. Стало известно, что Россия уничтожила на Украине
Российские военные систематически уничтожают западные системы ПВО на Украине рядом с фронтом, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:23
2024-03-02T14:23
в мире
украина
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_397dc2e3eb3bc7a946705f184843b017.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские военные систематически уничтожают западные системы ПВО на Украине рядом с фронтом, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.&quot;Находясь под тяжелым давлением со стороны ВКС России, ВСУ пытаются противодействовать российской авиации, перемещая ценные системы противовоздушной обороны ближе к линии фронта, и вот результат: российские военные систематически уничтожают украинскую ПВО&quot;, — указал он.Как отметил Меркурис, за последнее время под удары попали западные системы Patriot и NASAMS.Аналитик подчеркнул, что эти комплексы ПВО не предназначены для использования так близко к линии соприкосновения.На прошлой неделе пресс-служба Минобороны сообщила, что российские ракетные войска в минувшую неделю в период с 17 по 23 февраля поразили комплекс ПВО Patriot на Украине. Уточняется, что установку ликвидировали в результате группового удара, нанесенного высокоточным оружием.
https://ria.ru/20240302/vsu-1930672760.html
https://ria.ru/20240302/f-16-1930664166.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21c1752f78d89378bbfb67e19152e269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Политика
Делают систематически. Стало известно, что Россия уничтожила на Украине

Эксперт Меркурис: ВС России систематически уничтожают ПВО на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские военные систематически уничтожают западные системы ПВО на Украине рядом с фронтом, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«

"Находясь под тяжелым давлением со стороны ВКС России, ВСУ пытаются противодействовать российской авиации, перемещая ценные системы противовоздушной обороны ближе к линии фронта, и вот результат: российские военные систематически уничтожают украинскую ПВО", — указал он.

Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
"Удивительно". СМИ раскрыли, как ВСУ помогли России
Вчера, 12:25
Как отметил Меркурис, за последнее время под удары попали западные системы Patriot и NASAMS.
Аналитик подчеркнул, что эти комплексы ПВО не предназначены для использования так близко к линии соприкосновения.
На прошлой неделе пресс-служба Минобороны сообщила, что российские ракетные войска в минувшую неделю в период с 17 по 23 февраля поразили комплекс ПВО Patriot на Украине. Уточняется, что установку ликвидировали в результате группового удара, нанесенного высокоточным оружием.
Истребители F-16 Королевских ВВС Норвегии - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
"Придется скрывать". СМИ раскрыли, что Россия приготовила F-16 на Украине
Вчера, 11:31
 
В миреУкраинаРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала