https://ria.ru/20240302/unichtozhenie-1930693028.html

Делают систематически. Стало известно, что Россия уничтожила на Украине

Делают систематически. Стало известно, что Россия уничтожила на Украине - РИА Новости, 02.03.2024

Делают систематически. Стало известно, что Россия уничтожила на Украине

Российские военные систематически уничтожают западные системы ПВО на Украине рядом с фронтом, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T14:23

2024-03-02T14:23

2024-03-02T14:23

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские военные систематически уничтожают западные системы ПВО на Украине рядом с фронтом, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Находясь под тяжелым давлением со стороны ВКС России, ВСУ пытаются противодействовать российской авиации, перемещая ценные системы противовоздушной обороны ближе к линии фронта, и вот результат: российские военные систематически уничтожают украинскую ПВО", — указал он.Как отметил Меркурис, за последнее время под удары попали западные системы Patriot и NASAMS.Аналитик подчеркнул, что эти комплексы ПВО не предназначены для использования так близко к линии соприкосновения.На прошлой неделе пресс-служба Минобороны сообщила, что российские ракетные войска в минувшую неделю в период с 17 по 23 февраля поразили комплекс ПВО Patriot на Украине. Уточняется, что установку ликвидировали в результате группового удара, нанесенного высокоточным оружием.

https://ria.ru/20240302/vsu-1930672760.html

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в мире, украина, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, политика