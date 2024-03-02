https://ria.ru/20240302/uchastniki-1930724740.html
Путин уверен, что участники ВФМ вернутся домой с любовью к России
Путин уверен, что участники ВФМ вернутся домой с любовью к России - РИА Новости, 02.03.2024
Путин уверен, что участники ВФМ вернутся домой с любовью к России
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что участники Всемирного фестиваля молодежи получат на мероприятии колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T17:38
2024-03-02T17:38
2024-03-02T18:51
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что участники Всемирного фестиваля молодежи получат на мероприятии колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью к России."Уверен, на фестивале вы получите колоссальный заряд позитивных эмоций и возвратитесь домой с любовью к России", - сказал Путин в видеообращении к участникам фестиваля.Он добавил, что в России верят в молодое поколение и создают возможности для молодежи."И, конечно, мы всегда открыты для диалога", - сказал Путин.Как отметил глава государства, он не сомневается, что именно доверительная, дружеская атмосфера будет царить на площадках фестиваля."Более того, это всё происходит весной, в весенние дни. А в культурах мира они символизируют не только пробуждение природы, но и новые надежды, обновление, самые светлые мечты, веру в успех и в будущее. И, конечно, в любовь", - добавил президент.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/vfm-1930721292.html
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россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Путин уверен, что участники ВФМ вернутся домой с любовью к России
Путин уверен, что участники фестиваля молодежи вернутся домой с любовью к России