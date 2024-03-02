Участники ВФМ приветствовали бойцов СВО, аплодируя им стоя

СИРИУС, 2 мар – РИА Новости. Зарубежные и российские участники Всемирного фестиваля молодежи встретились с бойцами специальной военной операции в Сириусе и аплодировали им стоя, передает корреспондент РИА Новости. Встреча состоялась в Городе молодёжи мира в кампусе "Нижний Новгород" в рамках открытого диалога "Судьбы мира в руках храбрых. Герои наших дней". В открытом диалоге участвовали председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Артем Жога, командир бригады "Пятнашка", Ахра Авидзба, сопредседатель "Ассоциации ветеранов СВО", участник боевых действий Илья Донцов, герой России офицер Росгвардии Сергей Белозеров. Перед началом диалога участвующие во Всемирном фестивале молодёжи, включая зарубежных гостей, чествовали героев стоя под громкие аплодисменты. "Эта оценка не только нам, это оценка всем парням, которые которые сейчас непосредственно… несут боевое дежурство, участвуют в боевых целях. Как изменилось наше общество? Вы знаете, наша наверное самая главная цель СВО достигнута, она объединила общество и консолидировала абсолютно всех: и работников тыла, и молодежь", - сказал Жога. Говоря о "здоровом" патриотизме, Авидзба отметил, что находящиеся в зоне специальной военной операции - не солдаты, а обычные гражданские люди, желающие поскорее завершить конфликт, чтобы защитить Отечество. "Мы и своих детей научим защищать свою страну, другой у нас нет, другой нам не надо", - сказал Авидзба. При этом он подчеркнул, что Россия сегодня вовлечена не только в военные вопросы, в стране есть свои функционирующие и развивающие структуры, это и социальная сфера, и спорт. Он также отметил, что патриотизм - это в первую очередь, то, "что полезно государству". Продолжая тему патриотизма Белозеров, оценивая работу бойцов, в том числе я Росгвардии, отметил, что главным при исполнении сложных и опасных задач является понимание воинского долга. "Самое главное, выполнять каждому свой функционал, это должны все понимать", - сказал Белозеров. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Аплодисменты бойцами СВО, выступающим на Всемирном фестивале молодежи
Участники Всемирного фестиваля молодежи на встрече с бойцами СВО аплодировали им стоя
общество, россия, донецкая народная республика, ахра авидзба, сергей белозеров, артем жога, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Ахра Авидзба, Сергей Белозеров, Артем Жога, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Участники ВФМ приветствовали бойцов СВО, аплодируя им стоя
Участники ВФМ встретились с бойцами СВО и аплодировали им стоя
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СИРИУС, 2 мар – РИА Новости. Зарубежные и российские участники Всемирного фестиваля молодежи встретились с бойцами специальной военной операции в Сириусе и аплодировали им стоя, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча состоялась в Городе молодёжи мира в кампусе "Нижний Новгород" в рамках открытого диалога "Судьбы мира в руках храбрых. Герои наших дней".
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.
Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.
Перед началом диалога участвующие во Всемирном фестивале молодёжи, включая зарубежных гостей, чествовали героев стоя под громкие аплодисменты.
«
"Эта оценка не только нам, это оценка всем парням, которые которые сейчас непосредственно… несут боевое дежурство, участвуют в боевых целях. Как изменилось наше общество? Вы знаете, наша наверное самая главная цель СВО достигнута, она объединила общество и консолидировала абсолютно всех: и работников тыла, и молодежь", - сказал Жога.
Говоря о "здоровом" патриотизме, Авидзба отметил, что находящиеся в зоне специальной военной операции - не солдаты, а обычные гражданские люди, желающие поскорее завершить конфликт, чтобы защитить Отечество. "Мы и своих детей научим защищать свою страну, другой у нас нет, другой нам не надо", - сказал Авидзба.
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Вчера, 15:25
При этом он подчеркнул, что Россия сегодня вовлечена не только в военные вопросы, в стране есть свои функционирующие и развивающие структуры, это и социальная сфера, и спорт. Он также отметил, что патриотизм - это в первую очередь, то, "что полезно государству".
Продолжая тему патриотизма Белозеров, оценивая работу бойцов, в том числе я Росгвардии, отметил, что главным при исполнении сложных и опасных задач является понимание воинского долга. "Самое главное, выполнять каждому свой функционал, это должны все понимать", - сказал Белозеров.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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