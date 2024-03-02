https://ria.ru/20240302/troyka-1930706698.html

Тематическую "Тройку" выпустили ко дню рождения БКЛ

Тематическую "Тройку" выпустили ко дню рождения БКЛ - РИА Новости, 02.03.2024

Тематическую "Тройку" выпустили ко дню рождения БКЛ

Тематическую карту "Тройка" выпустили в Москве к дню рождения Большой кольцевой линии, ее украшают два сердца столицы: МЦК и БКЛ, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T15:45

2024-03-02T15:45

2024-03-02T15:45

общество

москва

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Тематическую карту "Тройка" выпустили в Москве к дню рождения Большой кольцевой линии, ее украшают два сердца столицы: МЦК и БКЛ, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Сюрпризы ко дню рождения Большой кольцевой линии еще не закончились. Мы выпустили тематическую карту "Тройка", которую украшают два сердца столицы: МЦК и БКЛ", - говорится в сообщении. Отмечается, что купить новую карту можно во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", на стойках "Живое общение", а еще в интернет-магазине.

https://ria.ru/20240129/troyka-1924209637.html

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общество, москва, московское центральное кольцо (мцк)