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Тематическую "Тройку" выпустили ко дню рождения БКЛ - РИА Новости, 02.03.2024
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15:45 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/troyka-1930706698.html
Тематическую "Тройку" выпустили ко дню рождения БКЛ
Тематическую "Тройку" выпустили ко дню рождения БКЛ - РИА Новости, 02.03.2024
Тематическую "Тройку" выпустили ко дню рождения БКЛ
Тематическую карту "Тройка" выпустили в Москве к дню рождения Большой кольцевой линии, ее украшают два сердца столицы: МЦК и БКЛ, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:45
2024-03-02T15:45
общество
москва
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Тематическую карту "Тройка" выпустили в Москве к дню рождения Большой кольцевой линии, ее украшают два сердца столицы: МЦК и БКЛ, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Сюрпризы ко дню рождения Большой кольцевой линии еще не закончились. Мы выпустили тематическую карту "Тройка", которую украшают два сердца столицы: МЦК и БКЛ", - говорится в сообщении. Отмечается, что купить новую карту можно во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", на стойках "Живое общение", а еще в интернет-магазине.
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общество, москва, московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
Тематическую "Тройку" выпустили ко дню рождения БКЛ

В Москве выпустили тематическую карту "Тройка" ко дню рождения БКЛ

© Фото : Дептранс Москвы/TelegramТематическая карта "Тройка", выпущенная в Москве к дню рождения Большой кольцевой линии
Тематическая карта Тройка, выпущенная в Москве к дню рождения Большой кольцевой линии - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© Фото : Дептранс Москвы/Telegram
Тематическая карта "Тройка", выпущенная в Москве к дню рождения Большой кольцевой линии
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Тематическую карту "Тройка" выпустили в Москве к дню рождения Большой кольцевой линии, ее украшают два сердца столицы: МЦК и БКЛ, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"Сюрпризы ко дню рождения Большой кольцевой линии еще не закончились. Мы выпустили тематическую карту "Тройка", которую украшают два сердца столицы: МЦК и БКЛ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что купить новую карту можно во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", на стойках "Живое общение", а еще в интернет-магазине.
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ОбществоМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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