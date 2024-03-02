В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях объявили тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие" на Украине
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие" на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно - около 15.12 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.