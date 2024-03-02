https://ria.ru/20240302/trevoga-1930619806.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.03.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T00:53
2024-03-02T00:53
2024-03-02T00:53
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первой тревога была объявлена в Харьковской области в 23.43 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, россия, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Николаевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги