https://ria.ru/20240302/telekommunikatsii-1930662167.html

В Харьковской области заявили о повреждении телекоммуникаций

В Харьковской области заявили о повреждении телекоммуникаций - РИА Новости, 02.03.2024

В Харьковской области заявили о повреждении телекоммуникаций

Харьковская областная военная администрация утверждает, что в результате взрывов повреждено здание инфраструктуры телекоммуникаций, расположенное в поселке... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T11:13

2024-03-02T11:13

2024-03-02T11:13

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Харьковская областная военная администрация утверждает, что в результате взрывов повреждено здание инфраструктуры телекоммуникаций, расположенное в поселке Великий Бурлук. "В поселке Великий Бурлук Купянского района в результате обстрела повреждено здание инфраструктуры телекоммуникаций", - приводит сообщение администрации украинский телеканал "Прямой" в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

харьковская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, харьковская область, украина