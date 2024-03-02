https://ria.ru/20240302/statya-1930636892.html

Юрист предложил ужесточить статью за возбуждение ненависти

Юрист предложил ужесточить статью за возбуждение ненависти - РИА Новости, 02.03.2024

Юрист предложил ужесточить статью за возбуждение ненависти

Заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев предложил ужесточить статью уголовного кодекса РФ за возбуждение ненависти и вражды. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T07:25

2024-03-02T07:25

2024-03-02T07:25

россия

иван соловьев (юрист)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев предложил ужесточить статью уголовного кодекса РФ за возбуждение ненависти и вражды. Соответствующее обращение Соловьев направил на имя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. "Сейчас уголовная ответственность за возбуждение ненависти и вражды, а также за унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии или принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, возможна только после привлечения подозреваемого к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. Считаю целесообразным исключить этот пункт из статьи", - сказал Соловьев РИА Новости. По его словам, подобная ситуация приводит к тому, что лица, выступающие за изменение конституционного строя, вносят раскол в российское общество, дискриминируют религию и участников СВО, уходят от справедливой уголовной ответственности, отделавшись административной. "В некоммерческих организациях, специализирующихся на противодействии нашей стране, практикуется ведение специальных графиков, в которых указываются лица, привлеченные к административной ответственности, а также сроки истечения указанного годового срока", - подчеркнул Соловьев. По его словам, частичная декриминализация шесть лет назад статьи 282 УК России не достигла заявленных целей, а ее конструкция используется сегодня для нанесения вреда России и охраняемым законом интересам.

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россия, иван соловьев (юрист)