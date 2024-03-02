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Американские военные нанесли удар по ракете, нацеленной на Красное море - РИА Новости, 02.03.2024
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07:20 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/ssha-1930636582.html
Американские военные нанесли удар по ракете, нацеленной на Красное море
Американские военные нанесли удар по ракете, нацеленной на Красное море - РИА Новости, 02.03.2024
Американские военные нанесли удар по ракете, нацеленной на Красное море
Силы США нанесли удар в целях самообороны по готовой к запуску ракете класса "земля-воздух", расположенной на контролируемой хуситами территории Йемена и... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T07:20
2024-03-02T07:20
красное море
в мире
йемен
сша
ансар алла
министерство обороны сша
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Силы США нанесли удар в целях самообороны по готовой к запуску ракете класса "земля-воздух", расположенной на контролируемой хуситами территории Йемена и нацеленной на Красное море, сообщило в субботу Центральное командование Пентагона. "Первого марта примерно в 12.40 (время Саны, совпадает с мск) силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли удар в целях самообороны по ракете "земля-воздух" поддерживаемых Ираном хуситов", - говорится в заявлении командования в соцсети Х. Отмечается, что ракета находилась на контролируемой хуситами территории Йемена и была нацелена на Красное море. Сами хуситы в 22.46 (совпадает с мск) запустили с территории Йемена одну противокорабельную крылатую ракету, но ни одно судно не получило повреждений, уточняется в сообщении. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240228/fregat-1930081726.html
https://ria.ru/20240207/baza_ssha-1925833642.html
https://ria.ru/20240217/ataka-1927923483.html
красное море
йемен
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красное море, в мире, йемен, сша, ансар алла, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене
Красное море, В мире, Йемен, США, Ансар Алла, Министерство обороны США, Военная операция США и Британии в Йемене
Американские военные нанесли удар по ракете, нацеленной на Красное море

CENTCOM: США нанесли удар по ракете хуситов, нацеленной на Красное море

© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin WattCамолет, взлетающий с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) во время выполнения полетов в Красном море
Cамолет, взлетающий с авианосца Дуайт Д. Эйзенхауэр (CVN 69) во время выполнения полетов в Красном море - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
Cамолет, взлетающий с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) во время выполнения полетов в Красном море. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Силы США нанесли удар в целях самообороны по готовой к запуску ракете класса "земля-воздух", расположенной на контролируемой хуситами территории Йемена и нацеленной на Красное море, сообщило в субботу Центральное командование Пентагона.
«
"Первого марта примерно в 12.40 (время Саны, совпадает с мск) силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли удар в целях самообороны по ракете "земля-воздух" поддерживаемых Ираном хуситов", - говорится в заявлении командования в соцсети Х.
Красное море - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
СМИ: немецкий фрегат в Красном море по ошибке пытался сбить дрон союзников
28 февраля, 20:33
Отмечается, что ракета находилась на контролируемой хуситами территории Йемена и была нацелена на Красное море.
Сами хуситы в 22.46 (совпадает с мск) запустили с территории Йемена одну противокорабельную крылатую ракету, но ни одно судно не получило повреждений, уточняется в сообщении.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Американские военнослужащие на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
СМИ: у атакованной базы США в Иордании не было нужной системы ПВО
7 февраля, 04:54
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Хуситы заявили об атаке на британский танкер в Красном море
17 февраля, 10:20
 
Красное мореВ миреЙеменСШААнсар АллаМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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