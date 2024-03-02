https://ria.ru/20240302/ssha-1930636582.html

Американские военные нанесли удар по ракете, нацеленной на Красное море

Американские военные нанесли удар по ракете, нацеленной на Красное море - РИА Новости, 02.03.2024

Американские военные нанесли удар по ракете, нацеленной на Красное море

Силы США нанесли удар в целях самообороны по готовой к запуску ракете класса "земля-воздух", расположенной на контролируемой хуситами территории Йемена и... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T07:20

2024-03-02T07:20

2024-03-02T07:20

красное море

в мире

йемен

сша

ансар алла

министерство обороны сша

военная операция сша и британии в йемене

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922978973_18:247:2851:1841_1920x0_80_0_0_f201f7f0c5f1c1ef8815589e0c927578.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Силы США нанесли удар в целях самообороны по готовой к запуску ракете класса "земля-воздух", расположенной на контролируемой хуситами территории Йемена и нацеленной на Красное море, сообщило в субботу Центральное командование Пентагона. "Первого марта примерно в 12.40 (время Саны, совпадает с мск) силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли удар в целях самообороны по ракете "земля-воздух" поддерживаемых Ираном хуситов", - говорится в заявлении командования в соцсети Х. Отмечается, что ракета находилась на контролируемой хуситами территории Йемена и была нацелена на Красное море. Сами хуситы в 22.46 (совпадает с мск) запустили с территории Йемена одну противокорабельную крылатую ракету, но ни одно судно не получило повреждений, уточняется в сообщении. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240228/fregat-1930081726.html

https://ria.ru/20240207/baza_ssha-1925833642.html

https://ria.ru/20240217/ataka-1927923483.html

красное море

йемен

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красное море, в мире, йемен, сша, ансар алла, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене