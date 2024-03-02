https://ria.ru/20240302/sportklaster-1930570352.html

Ефимов: на юге столицы появится спорткластер по программе КРТ

Ефимов: на юге столицы появится спорткластер по программе КРТ - РИА Новости, 02.03.2024

Ефимов: на юге столицы появится спорткластер по программе КРТ

Спортивный кластер планируют построить на земельном участке, реорганизованном в столичных районах Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное, сообщил... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T12:10

2024-03-02T12:10

2024-03-02T12:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927409069_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e263871cfcfd50d8cbc1ad070376e033.jpg

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Спортивный кластер планируют построить на земельном участке, реорганизованном в столичных районах Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Данный земельный участок будет реорганизован по программе комплексного развития территорий (КРТ). С этим проектом можно ознакомиться на портале столичного правительства."Неэффективно используемый участок в Шипиловском проезде площадью 6,61 гектара подлежит реорганизации по программе комплексного развития территорий. Здесь планируется создать спортивный кластер. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 11,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить 656 миллионов рублей. В результате в районах Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное будет создано не менее 1,8 тысячи рабочих мест", – отметил Ефимов, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что участок находится около станции Московского метрополитена "Орехово". Заняться редевелопментом участка смогут правообладатели, оператор КРТ или инвестор, которого выберут после проведения аукциона.По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества столицы Максима Гамана, с помощью реализации проекта будет построен кластер для занятия спортом. Предполагается, что этот объект будет новой точкой притяжения москвичей, проживающих на юге.Гаман добавил, что площадь объекта составит 55 тысяч "квадратов". Там обустроят ФОК, бассейн, каток и помещения для занятия фитнесом. Территория вокруг данного спортобъекта будет благоустроена, также в порядок приведут и улично-дорожную сеть вокруг здания.По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы. Так, на месте, где когда-то располагались промышленные зоны или находятся участки, которые используют неэффективно, появляются новые дороги, жилая недвижимость и нужная для горожан инфраструктура.В настоящий момент на территории мегаполиса на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ. Их общая площадь составляет примерно 2,7 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщал, что современный общественно-деловой квартал возведет инвестор в рамках комплексного развития территорий (КРТ) на месте бывшей промзоны в Хорошевском районе.

https://ria.ru/20240228/rabota-1929854829.html

https://ria.ru/20240227/lgota-1929636145.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва