https://ria.ru/20240302/spokoystvie-1930764280.html

Жителей Ингушетии призвали сохранять спокойствие в связи с КТО в Карабулаке

Жителей Ингушетии призвали сохранять спокойствие в связи с КТО в Карабулаке - РИА Новости, 02.03.2024

Жителей Ингушетии призвали сохранять спокойствие в связи с КТО в Карабулаке

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал жителей региона сохранять спокойствие в связи с проведением контртеррористической операции в городе Карабулак. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T21:48

2024-03-02T21:48

2024-03-02T21:48

происшествия

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 2 мар – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал жителей региона сохранять спокойствие в связи с проведением контртеррористической операции в городе Карабулак. Ранее оперативный штаб региона сообщил, что с 19.30 мск субботы введен режим контртеррористической операции на территории города Карабулак Ингушетии. Район проведения операции ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что в Карабулаке идет боестолкновение, блокированные в многоквартирном доме боевики на предложение сдаться открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. "В г. Карабулаке введен режим КТО… Убедительно прошу жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Доверять только официальной информации. Ситуация в городе находится под контролем правоохранительных органов", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240113/napadenie-1921175717.html

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происшествия, махмуд-али калиматов