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Жителей Ингушетии призвали сохранять спокойствие в связи с КТО в Карабулаке - РИА Новости, 02.03.2024
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21:48 02.03.2024
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Жителей Ингушетии призвали сохранять спокойствие в связи с КТО в Карабулаке
Жителей Ингушетии призвали сохранять спокойствие в связи с КТО в Карабулаке - РИА Новости, 02.03.2024
Жителей Ингушетии призвали сохранять спокойствие в связи с КТО в Карабулаке
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал жителей региона сохранять спокойствие в связи с проведением контртеррористической операции в городе Карабулак. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T21:48
2024-03-02T21:48
происшествия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 2 мар – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал жителей региона сохранять спокойствие в связи с проведением контртеррористической операции в городе Карабулак. Ранее оперативный штаб региона сообщил, что с 19.30 мск субботы введен режим контртеррористической операции на территории города Карабулак Ингушетии. Район проведения операции ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что в Карабулаке идет боестолкновение, блокированные в многоквартирном доме боевики на предложение сдаться открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. "В г. Карабулаке введен режим КТО… Убедительно прошу жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Доверять только официальной информации. Ситуация в городе находится под контролем правоохранительных органов", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
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происшествия, махмуд-али калиматов
Происшествия, Махмуд-Али Калиматов
Жителей Ингушетии призвали сохранять спокойствие в связи с КТО в Карабулаке

Калиматов призвал жителей Ингушетии сохранять спокойствие из-за КТО в Карабулаке

© Фото : НАК РоссииКонтртеррористическая операция
Контртеррористическая операция - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© Фото : НАК России
Контртеррористическая операция. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 2 мар – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал жителей региона сохранять спокойствие в связи с проведением контртеррористической операции в городе Карабулак.
Ранее оперативный штаб региона сообщил, что с 19.30 мск субботы введен режим контртеррористической операции на территории города Карабулак Ингушетии. Район проведения операции ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что в Карабулаке идет боестолкновение, блокированные в многоквартирном доме боевики на предложение сдаться открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
«
"В г. Карабулаке введен режим КТО… Убедительно прошу жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Доверять только официальной информации. Ситуация в городе находится под контролем правоохранительных органов", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияМахмуд-Али Калиматов
 
 
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