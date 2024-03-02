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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.03.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.03.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T16:31
2024-03-02T16:31
2024-03-02T16:33
инфографика
спецоперация
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украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 2 марта 2024 годаЗа минувшие сутки российские войска улучшили положение на линии боевого соприкосновения и отразили восемь контратак ВСУ на Авдеевском направлении. Параллельно поражено 112 районов скопления живой силы и техники противника, уничтожены два склада боеприпасов. Средства ПВО сбили пять крылатых ракет Storm Shadow, семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 107 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 575 самолетов, 267 вертолетов, 13969 беспилотников, 476 зенитных ракетных комплексов, 1227 реактивных систем залпового огня, 15323 танка и других бронемашин, 8259 орудий полевой артиллерии и 19257 единиц автомобильной техники.
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луганская народная республика
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 2 марта 2024 года
За минувшие сутки российские войска улучшили положение на линии боевого соприкосновения и отразили восемь контратак ВСУ на Авдеевском направлении. Параллельно поражено 112 районов скопления живой силы и техники противника, уничтожены два склада боеприпасов. Средства ПВО сбили пять крылатых ракет Storm Shadow, семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 107 беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 575 самолетов, 267 вертолетов, 13969 беспилотников, 476 зенитных ракетных комплексов, 1227 реактивных систем залпового огня, 15323 танка и других бронемашин, 8259 орудий полевой артиллерии и 19257 единиц автомобильной техники.