https://ria.ru/20240302/spetsoperatsiya-1930683693.html
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 02.03.2024
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении около 50 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:29
2024-03-02T13:29
2024-03-02T13:48
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении около 50 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено огневое поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики."Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении
Минобороны: Киев потерял до 55 военных и танк на Купянском направлении
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении около 50 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено огневое поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики.
"Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в ведомстве.
"Это уже запланировано". В США раскрыли, какие города потеряет Украина