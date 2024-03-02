https://ria.ru/20240302/spetsoperatsiya-1930683693.html

Российские военные улучшили положение на Купянском направлении

Российские военные улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 02.03.2024

Российские военные улучшили положение на Купянском направлении

Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении около 50 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T13:29

2024-03-02T13:29

2024-03-02T13:48

специальная военная операция на украине

киев

россия

безопасность

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении около 50 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено огневое поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики."Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240302/goroda-1930643924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, безопасность