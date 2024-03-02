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В Горловке семейная пара погибла при сбросе взрывоопасного предмета ВСУ - РИА Новости, 02.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:44 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/sbros-1930715955.html
В Горловке семейная пара погибла при сбросе взрывоопасного предмета ВСУ
В Горловке семейная пара погибла при сбросе взрывоопасного предмета ВСУ - РИА Новости, 02.03.2024
В Горловке семейная пара погибла при сбросе взрывоопасного предмета ВСУ
Семейная пара погибла в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона в Горловке в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T16:44
2024-03-02T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Семейная пара погибла в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона в Горловке в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на легковой автомобиль по улице Новосадовой погибла семейная пара: мужчина 1962 года рождения и женщина 1963 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240302/peregovory-1930707079.html
горловка
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в мире, горловка, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, СЦКК, Донецкая Народная Республика
В Горловке семейная пара погибла при сбросе взрывоопасного предмета ВСУ

В Горловке семейная пара погибла при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ДНР
Последствия обстрела ДНР - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Семейная пара погибла в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона в Горловке в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Горловка (Никитовский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на легковой автомобиль по улице Новосадовой погибла семейная пара: мужчина 1962 года рождения и женщина 1963 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаСЦККДонецкая Народная Республика
 
 
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