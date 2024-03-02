Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в жилом доме в Саратове эвакуировали 40 человек - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/saratov-1930658740.html
При пожаре в жилом доме в Саратове эвакуировали 40 человек
При пожаре в жилом доме в Саратове эвакуировали 40 человек - РИА Новости, 02.03.2024
При пожаре в жилом доме в Саратове эвакуировали 40 человек
Многоквартирный пятиэтажный дом горел в Саратове, в результате один человек пострадал, еще более 40 человек эвакуированы, сообщили в областном главке МЧС. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T10:54
2024-03-02T10:54
происшествия
саратов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости. Многоквартирный пятиэтажный дом горел в Саратове, в результате один человек пострадал, еще более 40 человек эвакуированы, сообщили в областном главке МЧС. "В 03.28 (02.28 мск) поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на Московском шоссе, 23. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. В квартире на момент ЧП были две женщины 61 и 87 лет, создалось сильное задымление, сотрудники МЧС вывели их на улицу. Пожилую женщину госпитализировали с отравлением. Также с верхних этажей людей выводили в спасательных устройствах, всего были эвакуированы 40 человек", - сказали журналистам в пресс-службе главка. В пресс-службе уточнили РИА Новости, что пожар уже потушен. Причина пожара устанавливается, добавили в главке.
https://ria.ru/20240228/pozhar-1929897321.html
https://ria.ru/20240302/pozhar-1930656892.html
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов
Происшествия, Саратов
При пожаре в жилом доме в Саратове эвакуировали 40 человек

При пожаре в жилом доме в Саратове эвакуировали 40 человек, есть пострадавшая

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости. Многоквартирный пятиэтажный дом горел в Саратове, в результате один человек пострадал, еще более 40 человек эвакуированы, сообщили в областном главке МЧС.
"В 03.28 (02.28 мск) поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на Московском шоссе, 23. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. В квартире на момент ЧП были две женщины 61 и 87 лет, создалось сильное задымление, сотрудники МЧС вывели их на улицу. Пожилую женщину госпитализировали с отравлением. Также с верхних этажей людей выводили в спасательных устройствах, всего были эвакуированы 40 человек", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в административном здании в Ростовской области. Кадр видео
В Ростовской области потушили пожар в административном здании
28 февраля, 05:40
В пресс-службе уточнили РИА Новости, что пожар уже потушен.
Причина пожара устанавливается, добавили в главке.
Пожар на складе на улице Полигонная в Красноярске
Пожар на складе в Красноярске локализовали
Вчера, 10:36
 
ПроисшествияСаратов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала