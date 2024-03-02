https://ria.ru/20240302/saratov-1930658740.html
При пожаре в жилом доме в Саратове эвакуировали 40 человек
При пожаре в жилом доме в Саратове эвакуировали 40 человек - РИА Новости, 02.03.2024
При пожаре в жилом доме в Саратове эвакуировали 40 человек
Многоквартирный пятиэтажный дом горел в Саратове, в результате один человек пострадал, еще более 40 человек эвакуированы, сообщили в областном главке МЧС. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T10:54
2024-03-02T10:54
2024-03-02T10:54
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости. Многоквартирный пятиэтажный дом горел в Саратове, в результате один человек пострадал, еще более 40 человек эвакуированы, сообщили в областном главке МЧС. "В 03.28 (02.28 мск) поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на Московском шоссе, 23. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. В квартире на момент ЧП были две женщины 61 и 87 лет, создалось сильное задымление, сотрудники МЧС вывели их на улицу. Пожилую женщину госпитализировали с отравлением. Также с верхних этажей людей выводили в спасательных устройствах, всего были эвакуированы 40 человек", - сказали журналистам в пресс-службе главка. В пресс-службе уточнили РИА Новости, что пожар уже потушен. Причина пожара устанавливается, добавили в главке.
https://ria.ru/20240228/pozhar-1929897321.html
https://ria.ru/20240302/pozhar-1930656892.html
саратов
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, саратов
При пожаре в жилом доме в Саратове эвакуировали 40 человек
При пожаре в жилом доме в Саратове эвакуировали 40 человек, есть пострадавшая
САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости. Многоквартирный пятиэтажный дом горел в Саратове, в результате один человек пострадал, еще более 40 человек эвакуированы, сообщили в областном главке МЧС.
"В 03.28 (02.28 мск) поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на Московском шоссе, 23. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. В квартире на момент ЧП были две женщины 61 и 87 лет, создалось сильное задымление, сотрудники МЧС вывели их на улицу. Пожилую женщину госпитализировали с отравлением. Также с верхних этажей людей выводили в спасательных устройствах, всего были эвакуированы 40 человек", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
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В пресс-службе уточнили РИА Новости, что пожар уже потушен.
Причина пожара устанавливается, добавили в главке.
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