https://ria.ru/20240302/saratov-1930658740.html

При пожаре в жилом доме в Саратове эвакуировали 40 человек

При пожаре в жилом доме в Саратове эвакуировали 40 человек - РИА Новости, 02.03.2024

При пожаре в жилом доме в Саратове эвакуировали 40 человек

Многоквартирный пятиэтажный дом горел в Саратове, в результате один человек пострадал, еще более 40 человек эвакуированы, сообщили в областном главке МЧС. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T10:54

2024-03-02T10:54

2024-03-02T10:54

происшествия

саратов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости. Многоквартирный пятиэтажный дом горел в Саратове, в результате один человек пострадал, еще более 40 человек эвакуированы, сообщили в областном главке МЧС. "В 03.28 (02.28 мск) поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на Московском шоссе, 23. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. В квартире на момент ЧП были две женщины 61 и 87 лет, создалось сильное задымление, сотрудники МЧС вывели их на улицу. Пожилую женщину госпитализировали с отравлением. Также с верхних этажей людей выводили в спасательных устройствах, всего были эвакуированы 40 человек", - сказали журналистам в пресс-службе главка. В пресс-службе уточнили РИА Новости, что пожар уже потушен. Причина пожара устанавливается, добавили в главке.

https://ria.ru/20240228/pozhar-1929897321.html

https://ria.ru/20240302/pozhar-1930656892.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, саратов