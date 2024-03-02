https://ria.ru/20240302/rosalkogoltabakkontrol-1930721015.html

Росалкогольтабакконтролю дали новые полномочия

Росалкогольтабакконтролю дали новые полномочия - РИА Новости, 02.03.2024

Росалкогольтабакконтролю дали новые полномочия

Правительство России разрешило Росалкогольтабакконтролю в форме контрольной закупки выборочно проверять в магазинах алкоголь отдельных брендов, следует из... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T17:11

2024-03-02T17:11

2024-03-02T17:39

россия

алкоголь

правительство рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754506816_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_c95e90bdbab2f6d9bc7b4b5c2665a711.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство России разрешило Росалкогольтабакконтролю в форме контрольной закупки выборочно проверять в магазинах алкоголь отдельных брендов, следует из соответствующего постановления кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости.Данный документ дополняет постановление кабмина о моратории на проверки бизнеса пунктом, предусматривающим проведение выборочного контроля алкогольной продукции без согласования прокуратуры."В рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции проводится выборочный контроль алкогольной продукции определенного наименования отдельного (конкретного) производителя или импортера, реализуемой организациями (индивидуальными предпринимателями), осуществляющими ее розничную продажу, в целях подтверждения соответствия такой продукции обязательным требованиям и направления такой алкогольной продукции на экспертизу", - говорится в документе.Отмечается, что критерии определения наименования алкогольной продукции конкретного производителя или импортера утверждаются министерством финансов по согласованию с министерством экономического развития РФ."Допускается проведение в течение календарного месяца не более 10 контрольных (надзорных) мероприятий в виде выборочного контроля алкогольной продукции, указанной в абзаце первом настоящего пункта, без согласования с органами прокуратуры. Не допускается проведение более одного контрольного (надзорного) мероприятия, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в течение календарного месяца в одном и том же торговом объекте", - добавляется в документе.В случае если по итогам экспертизы будет выявлено несоответствие алкоголя стандартам качества, то у производителей и импортеров проведут внеплановую проверку по согласованию с прокуратурой.

https://ria.ru/20240214/nalivayki-1927231592.html

https://ria.ru/20240229/putin-1930197874.html

https://ria.ru/20231003/alkogol-1900172853.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, алкоголь, правительство рф