https://ria.ru/20240302/rosalkogoltabakkontrol-1930721015.html
Росалкогольтабакконтролю дали новые полномочия
Росалкогольтабакконтролю дали новые полномочия - РИА Новости, 02.03.2024
Росалкогольтабакконтролю дали новые полномочия
Правительство России разрешило Росалкогольтабакконтролю в форме контрольной закупки выборочно проверять в магазинах алкоголь отдельных брендов, следует из... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T17:11
2024-03-02T17:11
2024-03-02T17:39
россия
алкоголь
правительство рф
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство России разрешило Росалкогольтабакконтролю в форме контрольной закупки выборочно проверять в магазинах алкоголь отдельных брендов, следует из соответствующего постановления кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости.Данный документ дополняет постановление кабмина о моратории на проверки бизнеса пунктом, предусматривающим проведение выборочного контроля алкогольной продукции без согласования прокуратуры."В рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции проводится выборочный контроль алкогольной продукции определенного наименования отдельного (конкретного) производителя или импортера, реализуемой организациями (индивидуальными предпринимателями), осуществляющими ее розничную продажу, в целях подтверждения соответствия такой продукции обязательным требованиям и направления такой алкогольной продукции на экспертизу", - говорится в документе.Отмечается, что критерии определения наименования алкогольной продукции конкретного производителя или импортера утверждаются министерством финансов по согласованию с министерством экономического развития РФ."Допускается проведение в течение календарного месяца не более 10 контрольных (надзорных) мероприятий в виде выборочного контроля алкогольной продукции, указанной в абзаце первом настоящего пункта, без согласования с органами прокуратуры. Не допускается проведение более одного контрольного (надзорного) мероприятия, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в течение календарного месяца в одном и том же торговом объекте", - добавляется в документе.В случае если по итогам экспертизы будет выявлено несоответствие алкоголя стандартам качества, то у производителей и импортеров проведут внеплановую проверку по согласованию с прокуратурой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, алкоголь, правительство рф
Россия, Алкоголь, Правительство РФ
Росалкогольтабакконтролю дали новые полномочия
Правительство разрешило делать выборочные проверки алкоголя в магазинах
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство России разрешило Росалкогольтабакконтролю в форме контрольной закупки выборочно проверять в магазинах алкоголь отдельных брендов, следует из соответствующего постановления кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости.
Данный документ дополняет постановление кабмина о моратории на проверки бизнеса пунктом, предусматривающим проведение выборочного контроля алкогольной продукции без согласования прокуратуры.
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"В рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции проводится выборочный контроль алкогольной продукции определенного наименования отдельного (конкретного) производителя или импортера, реализуемой организациями (индивидуальными предпринимателями), осуществляющими ее розничную продажу, в целях подтверждения соответствия такой продукции обязательным требованиям и направления такой алкогольной продукции на экспертизу", - говорится в документе.
Отмечается, что критерии определения наименования алкогольной продукции конкретного производителя или импортера утверждаются министерством финансов по согласованию с министерством экономического развития РФ
.
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"Допускается проведение в течение календарного месяца не более 10 контрольных (надзорных) мероприятий в виде выборочного контроля алкогольной продукции, указанной в абзаце первом настоящего пункта, без согласования с органами прокуратуры. Не допускается проведение более одного контрольного (надзорного) мероприятия, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в течение календарного месяца в одном и том же торговом объекте", - добавляется в документе.
В случае если по итогам экспертизы будет выявлено несоответствие алкоголя стандартам качества, то у производителей и импортеров проведут внеплановую проверку по согласованию с прокуратурой.
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