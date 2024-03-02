https://ria.ru/20240302/raznoglasiya-1930708463.html

МИД Франции отрицает наличие разногласий с ФРГ по вопросам помощи Украине

МИД Франции отрицает наличие разногласий с ФРГ по вопросам помощи Украине - РИА Новости, 02.03.2024

МИД Франции отрицает наличие разногласий с ФРГ по вопросам помощи Украине

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне отрицает появившуюся в СМИ информацию о разногласиях между Парижем и Берлином в вопросах помощи Украине. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T15:58

2024-03-02T15:58

2024-03-02T15:58

в мире

украина

россия

франция

олаф шольц

стефан сежурне

эммануэль макрон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926668726_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_408b4db96cfe2a9706ff5a2f9adf8cf8.jpg

ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне отрицает появившуюся в СМИ информацию о разногласиях между Парижем и Берлином в вопросах помощи Украине. Ранее издание Politico сообщило, что разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу помощи Украине превращаются в открытую вражду на фоне заявлений Макрона об отправке войск на Украину. Газета Financial Times в свою очередь писала, что конфликт между Парижем и Берлином усугубляют противоречия в ЕС, которые задерживают военную помощь Киеву через европейский фонд. "Между Францией и Германией нет конфликта, мы согласны по 80 процентам вопросов. Я разговаривал со своей германской коллегой Анналеной Бербок, мы встретимся 5 марта в Париже. Есть готовность вести разговор", - сказал Сежурне в интервью изданию Monde. Министр добавил, что вместе с Германией у Франции имеются обязательства различного уровня, например, по ракетам. "Никакой драмы нет, поскольку у нас одна цель - поддержка Украине", - подчеркнул он. По словам Сежурне, сейчас на Украине нет французского военного персонала, помощь Киеву оказывается только в виде поставок оборудования и вооружения. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240301/sholts-1930546828.html

https://ria.ru/20240302/lavrov-1930695781.html

украина

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, франция, олаф шольц, стефан сежурне, эммануэль макрон, нато, евросоюз, politico