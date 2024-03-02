https://ria.ru/20240302/razgovor-1930669435.html

Разговор офицеров бундесвера об ударе по России шокировал немцев

Разговор офицеров бундесвера об ударе по России шокировал немцев - РИА Новости, 02.03.2024

Разговор офицеров бундесвера об ударе по России шокировал немцев

Читатели немецкого издания Focus испугались последствий утечки беседы офицеров бундесвера, в которой военные обсуждают возможный удар по Крымскому мосту. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T12:05

2024-03-02T12:05

2024-03-02T18:37

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Читатели немецкого издания Focus испугались последствий утечки беседы офицеров бундесвера, в которой военные обсуждают возможный удар по Крымскому мосту."Мы прямо на пути к войне. Ужас, что придется еще пережить", — выразил опасения Friedhelm Ehrmann."Надо было и дальше поставлять только шлемы. Шаг за шагом мы погружаемся все глубже. И ради кого? Кто-нибудь действительно верит, что мы защищаем свободу и демократию на Украине?" — возмутился Oskar Ostermaier."Если Украине поставят Taurus и она с помощью этих ракет разрушит Крымский мост, то для России это будет прямым участием нашей страны в конфликте. Поэтому никаких ракет Taurus для Украины", — предостерег Frank Schneider_7180."Как такая страна, как Германия, могла дать Олафу Шольцу столько власти?" — задался вопросом Burkhard mass."Да уж, положение Шольца и до этого было плохим, а теперь еще хуже", — заключил Andre Schneider_95929.В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсеть "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают возможный удар по Крымскому мосту ракетами Taurus. В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.В Министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости запись разговора. В то же время в ответ на запрос новостного портала T-Online в ведомстве заявили, что контрразведка Германии проверяет информацию о возможном перехвате беседы. Таблоид Bild сообщил, что в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокирован ряд аккаунтов, распространявших запись беседы.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-02T12:05 true PT16M45S

Отрывок разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту Публикуем отрывок из аудиозаписи разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту. Беседа шла на немецком языке, мы даем русский перевод субтитрами. В разговоре представители немецких ВВС обсуждают, сколько ракет Taurus понадобится для атаки по мосту и будет ли она результативной. 2024-03-02T12:05 true PT4M57S

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в мире, германия, россия, украина, олаф шольц, маргарита симоньян, focus, bild, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, rafale