Разговор офицеров бундесвера об ударе по России шокировал немцев
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Читатели немецкого издания Focus испугались последствий утечки беседы офицеров бундесвера, в которой военные обсуждают возможный удар по Крымскому мосту.
"Мы прямо на пути к войне. Ужас, что придется еще пережить", — выразил опасения Friedhelm Ehrmann.
"Надо было и дальше поставлять только шлемы. Шаг за шагом мы погружаемся все глубже. И ради кого? Кто-нибудь действительно верит, что мы защищаем свободу и демократию на Украине?" — возмутился Oskar Ostermaier.
"Если Украине поставят Taurus и она с помощью этих ракет разрушит Крымский мост, то для России это будет прямым участием нашей страны в конфликте. Поэтому никаких ракет Taurus для Украины", — предостерег Frank Schneider_7180.
"Как такая страна, как Германия, могла дать Олафу Шольцу столько власти?" — задался вопросом Burkhard mass.
"Да уж, положение Шольца и до этого было плохим, а теперь еще хуже", — заключил Andre Schneider_95929.
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсеть "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают возможный удар по Крымскому мосту ракетами Taurus. В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.
В Министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости запись разговора. В то же время в ответ на запрос новостного портала T-Online в ведомстве заявили, что контрразведка Германии проверяет информацию о возможном перехвате беседы. Таблоид Bild сообщил, что в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокирован ряд аккаунтов, распространявших запись беседы.