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Магаданские волонтеры отправили рации в зону СВО

Магаданские волонтеры отправили рации в зону СВО - РИА Новости, 02.03.2024

Магаданские волонтеры отправили рации в зону СВО

Магаданские волонтеры по просьбе военных собрали рации, которые вскоре отправят в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T17:33

2024-03-02T17:33

2024-03-02T17:33

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МАГАДАН, 3 мар - РИА Новости. Магаданские волонтеры по просьбе военных собрали рации, которые вскоре отправят в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Наш мобилизованный пришёл в отпуск и обратился с просьбой о необходимости качественных радиостанций, работающих на кодированных защищённых каналах. На просьбу откликнулся Евгений Радченко, который предоставил десять раций соответствующих параметров. "Боевое братство" доукомплектовало их батареями. Из отпуска Сергей привезёт в подразделение то, что сейчас нужно", - написал Козлов. Он уточнил, что магаданское отделение "Боевого братства" отправило в зону СВО более 100 раций.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, магадан, магаданская область