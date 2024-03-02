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Магаданские волонтеры отправили рации в зону СВО - РИА Новости, 02.03.2024
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17:33 02.03.2024
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Магаданские волонтеры отправили рации в зону СВО
Магаданские волонтеры отправили рации в зону СВО - РИА Новости, 02.03.2024
Магаданские волонтеры отправили рации в зону СВО
Магаданские волонтеры по просьбе военных собрали рации, которые вскоре отправят в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T17:33
2024-03-02T17:33
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МАГАДАН, 3 мар - РИА Новости. Магаданские волонтеры по просьбе военных собрали рации, которые вскоре отправят в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Наш мобилизованный пришёл в отпуск и обратился с просьбой о необходимости качественных радиостанций, работающих на кодированных защищённых каналах. На просьбу откликнулся Евгений Радченко, который предоставил десять раций соответствующих параметров. "Боевое братство" доукомплектовало их батареями. Из отпуска Сергей привезёт в подразделение то, что сейчас нужно", - написал Козлов. Он уточнил, что магаданское отделение "Боевого братства" отправило в зону СВО более 100 раций.
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общество, магадан, магаданская область
Надежные люди, Общество, Магадан, Магаданская область
Магаданские волонтеры отправили рации в зону СВО

Магаданские волонтеры по просьбе военных собрали рации, скоро отправят их бойцам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МАГАДАН, 3 мар - РИА Новости. Магаданские волонтеры по просьбе военных собрали рации, которые вскоре отправят в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения "Боевое братство" Эдуард Козлов.
«
"Наш мобилизованный пришёл в отпуск и обратился с просьбой о необходимости качественных радиостанций, работающих на кодированных защищённых каналах. На просьбу откликнулся Евгений Радченко, который предоставил десять раций соответствующих параметров. "Боевое братство" доукомплектовало их батареями. Из отпуска Сергей привезёт в подразделение то, что сейчас нужно", - написал Козлов.
Он уточнил, что магаданское отделение "Боевого братства" отправило в зону СВО более 100 раций.
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