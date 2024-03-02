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В Приднестровье осознают важность поддержания мира, заявил глава ПМР - РИА Новости, 02.03.2024
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11:10 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/pridnestrove-1930661709.html
В Приднестровье осознают важность поддержания мира, заявил глава ПМР
В Приднестровье осознают важность поддержания мира, заявил глава ПМР - РИА Новости, 02.03.2024
В Приднестровье осознают важность поддержания мира, заявил глава ПМР
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил в субботу, что в Приднестровье в полной мере осознают важность поддержания... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T11:10
2024-03-02T11:10
в мире
молдавия
днестр
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил в субботу, что в Приднестровье в полной мере осознают важность поддержания мира на берегах Днестра. "В этот скорбный день, вспоминая события 32-летней давности, мы в полной мере осознаем важность поддержания мира на берегах Днестра и всячески стремимся к его обеспечению. Пусть события 1992 года никогда больше не повторятся в нашей истории", - отметил Красносельский в своем обращение в День начала отражения широкомасштабной агрессии Молдавии против народа Приднестровья. Слова приднестровского лидера приводит пресс-служба главы ПМР. Красносельский также напомнил, что именно 2 марта 1992 года началась широкомасштабная агрессия Молдавии против приднестровского народа. По его словам, в непризнанной республике всегда будут помнить защитников Приднестровья, которые погибли в то время. "Жертвами агрессии стали 804 человека. Оборвались 804 жизни. Среди погибших были не только защитники Приднестровья, но и мирные жители, в том числе женщины и дети. Невозможно забыть жестокость молдовских вооруженных формирований, творимые ими зверства против людей, которых они считали своими гражданами. Этим преступлениям нет срока давности", - подчеркнул Красносельский. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240228/pmr-1930051881.html
https://ria.ru/20240228/pridnestrove-1930078070.html
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в мире, молдавия, днестр, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский
В мире, Молдавия, Днестр, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский
В Приднестровье осознают важность поддержания мира, заявил глава ПМР

Глава ПМР: в Приднестровье осознают важность поддержания мира на берегах Днестра

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил в субботу, что в Приднестровье в полной мере осознают важность поддержания мира на берегах Днестра.
"В этот скорбный день, вспоминая события 32-летней давности, мы в полной мере осознаем важность поддержания мира на берегах Днестра и всячески стремимся к его обеспечению. Пусть события 1992 года никогда больше не повторятся в нашей истории", - отметил Красносельский в своем обращение в День начала отражения широкомасштабной агрессии Молдавии против народа Приднестровья. Слова приднестровского лидера приводит пресс-служба главы ПМР.
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Красносельский также напомнил, что именно 2 марта 1992 года началась широкомасштабная агрессия Молдавии против приднестровского народа. По его словам, в непризнанной республике всегда будут помнить защитников Приднестровья, которые погибли в то время.
"Жертвами агрессии стали 804 человека. Оборвались 804 жизни. Среди погибших были не только защитники Приднестровья, но и мирные жители, в том числе женщины и дети. Невозможно забыть жестокость молдовских вооруженных формирований, творимые ими зверства против людей, которых они считали своими гражданами. Этим преступлениям нет срока давности", - подчеркнул Красносельский.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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В миреМолдавияДнестрПриднестровская Молдавская РеспубликаВадим Красносельский
 
 
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