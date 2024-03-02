В Приднестровье осознают важность поддержания мира, заявил глава ПМР
Глава ПМР: в Приднестровье осознают важность поддержания мира на берегах Днестра
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил в субботу, что в Приднестровье в полной мере осознают важность поддержания мира на берегах Днестра.
"В этот скорбный день, вспоминая события 32-летней давности, мы в полной мере осознаем важность поддержания мира на берегах Днестра и всячески стремимся к его обеспечению. Пусть события 1992 года никогда больше не повторятся в нашей истории", - отметил Красносельский в своем обращение в День начала отражения широкомасштабной агрессии Молдавии против народа Приднестровья. Слова приднестровского лидера приводит пресс-служба главы ПМР.
Красносельский также напомнил, что именно 2 марта 1992 года началась широкомасштабная агрессия Молдавии против приднестровского народа. По его словам, в непризнанной республике всегда будут помнить защитников Приднестровья, которые погибли в то время.
"Жертвами агрессии стали 804 человека. Оборвались 804 жизни. Среди погибших были не только защитники Приднестровья, но и мирные жители, в том числе женщины и дети. Невозможно забыть жестокость молдовских вооруженных формирований, творимые ими зверства против людей, которых они считали своими гражданами. Этим преступлениям нет срока давности", - подчеркнул Красносельский.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.