https://ria.ru/20240302/pridnestrove-1930661709.html

В Приднестровье осознают важность поддержания мира, заявил глава ПМР

В Приднестровье осознают важность поддержания мира, заявил глава ПМР - РИА Новости, 02.03.2024

В Приднестровье осознают важность поддержания мира, заявил глава ПМР

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил в субботу, что в Приднестровье в полной мере осознают важность поддержания... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T11:10

2024-03-02T11:10

2024-03-02T11:10

в мире

молдавия

днестр

приднестровская молдавская республика

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил в субботу, что в Приднестровье в полной мере осознают важность поддержания мира на берегах Днестра. "В этот скорбный день, вспоминая события 32-летней давности, мы в полной мере осознаем важность поддержания мира на берегах Днестра и всячески стремимся к его обеспечению. Пусть события 1992 года никогда больше не повторятся в нашей истории", - отметил Красносельский в своем обращение в День начала отражения широкомасштабной агрессии Молдавии против народа Приднестровья. Слова приднестровского лидера приводит пресс-служба главы ПМР. Красносельский также напомнил, что именно 2 марта 1992 года началась широкомасштабная агрессия Молдавии против приднестровского народа. По его словам, в непризнанной республике всегда будут помнить защитников Приднестровья, которые погибли в то время. "Жертвами агрессии стали 804 человека. Оборвались 804 жизни. Среди погибших были не только защитники Приднестровья, но и мирные жители, в том числе женщины и дети. Невозможно забыть жестокость молдовских вооруженных формирований, творимые ими зверства против людей, которых они считали своими гражданами. Этим преступлениям нет срока давности", - подчеркнул Красносельский. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240228/pmr-1930051881.html

https://ria.ru/20240228/pridnestrove-1930078070.html

молдавия

днестр

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, днестр, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский