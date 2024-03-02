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В Приморье ликвидируют два природных пожара - РИА Новости, 02.03.2024
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07:44 02.03.2024 (обновлено: 08:57 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/pozhary-1930637912.html
В Приморье ликвидируют два природных пожара
В Приморье ликвидируют два природных пожара - РИА Новости, 02.03.2024
В Приморье ликвидируют два природных пожара
Два природных пожара площадью 363 гектара тушат рядом с двумя населенными пунктами в Приморье, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T07:44
2024-03-02T08:57
хасан
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Два природных пожара площадью 363 гектара тушат рядом с двумя населенными пунктами в Приморье, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. Ранее в соцсетях распространилось видео, на кадрах на удалении по всей протяженности трассы вздымались языки пламени. Со слов очевидцев сообщалось, что трава горит в Хасанском округе Приморья. "Два пожара земли иных категорий возле населенных пунктов Хасан и Гвоздево, общая площадь, по уточненным данным, 363 гектара, на ликвидации работают 46 человек", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что лесные пожарные борются с огнем в Хасанском округе Приморья."Пал есть, но он контролируемый. Хотя есть сильный ветер, пока угрозы населенным пунктам нет, по состоянию на 14.30 (07.30 мск)", - сообщил РИА Новости представитель администрации Хасанского муниципального округа.В соцсетях также распространилась информация о том, что пожар якобы подобрался и к погранпереходу в Краскино (на китайской стороне - Хуньчунь), который также находится в Хасанском округе Приморья."Пожар в этом районе был сегодня ночью, но он находился за поселком Краскино, сейчас там все нормально. От погранперехода "Краскино" это было очень далеко", - уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
https://ria.ru/20240301/serpukhov-1930539164.html
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хасан, происшествия, приморский край
Хасан, Происшествия, Приморский край
В Приморье ликвидируют два природных пожара

В Приморье ликвидируют два природных пожара площадью 363 гектара

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Два природных пожара площадью 363 гектара тушат рядом с двумя населенными пунктами в Приморье, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на кадрах на удалении по всей протяженности трассы вздымались языки пламени. Со слов очевидцев сообщалось, что трава горит в Хасанском округе Приморья.
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"Два пожара земли иных категорий возле населенных пунктов Хасан и Гвоздево, общая площадь, по уточненным данным, 363 гектара, на ликвидации работают 46 человек", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что лесные пожарные борются с огнем в Хасанском округе Приморья.
"Пал есть, но он контролируемый. Хотя есть сильный ветер, пока угрозы населенным пунктам нет, по состоянию на 14.30 (07.30 мск)", - сообщил РИА Новости представитель администрации Хасанского муниципального округа.
В соцсетях также распространилась информация о том, что пожар якобы подобрался и к погранпереходу в Краскино (на китайской стороне - Хуньчунь), который также находится в Хасанском округе Приморья.
"Пожар в этом районе был сегодня ночью, но он находился за поселком Краскино, сейчас там все нормально. От погранперехода "Краскино" это было очень далеко", - уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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